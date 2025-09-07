onedio
Klostrofobisi Olan İzlemesin: Bir Kadın Londra'nın Merkezinde 1850 Pound Kira Ödediği Evini Gezdirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.09.2025 - 10:02 Son Güncelleme: 07.09.2025 - 10:03

Ülkemizde son yıllarda kira ve ev fiyatlarının hızla artması, gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Özellikle büyük şehirlerde barınma ihtiyacını karşılamak giderek zorlaştı, bu da hem öğrencileri hem de dar gelirli aileleri olumsuz etkiliyor. Ev fiyatlarının yüksekliği, kiraların sürekli yükselmesi ve gelirle orantısız olması toplumda ciddi bir sorun yaratıyor. Bu durum, insanların yaşam standartlarını düşürüyor ve barınma hakkını tartışılır hale getiriyor.

Londra'nın merkezinde 1850 pound kira ödeyen bir kadın, yaşadığı evi gezdirdi. Fakat evde ikinci bir adıma dahi yer olmaması fiyat konusunda kafaları karıştırdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Günümüzde küçük evler tercih ediliyor.

Günümüzde küçük evler tercih ediliyor.

Yüksek kira ve satın alma maliyetleri, insanları daha ekonomik olan küçük evlere yöneltiyor. Ayrıca minimalist yaşam anlayışının yaygınlaşması, bireylerin fazla eşyadan arınarak sade ve işlevsel alanlarda yaşamayı tercih etmesine neden oluyor. Aynı zamanda bireysel yaşam da, tek başına yaşam alanı ihtiyacı da giderek artıyor. Hatta ülkemizde de yıllardır yapımı yasak olan 1+0 dairelerin inşasına, geçtiğimiz günlerde yeniden izin verildi. Türk aile yapısına uygun olmaması ve kentsel yaşamda yarattığı sorunlar nedeniyle konulan bu yasak, ihtiyaçlar ve zorunluluk doğrultusunda kaldırırıldı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
