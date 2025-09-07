Klostrofobisi Olan İzlemesin: Bir Kadın Londra'nın Merkezinde 1850 Pound Kira Ödediği Evini Gezdirdi

Ülkemizde son yıllarda kira ve ev fiyatlarının hızla artması, gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Özellikle büyük şehirlerde barınma ihtiyacını karşılamak giderek zorlaştı, bu da hem öğrencileri hem de dar gelirli aileleri olumsuz etkiliyor. Ev fiyatlarının yüksekliği, kiraların sürekli yükselmesi ve gelirle orantısız olması toplumda ciddi bir sorun yaratıyor. Bu durum, insanların yaşam standartlarını düşürüyor ve barınma hakkını tartışılır hale getiriyor.
Londra'nın merkezinde 1850 pound kira ödeyen bir kadın, yaşadığı evi gezdirdi. Fakat evde ikinci bir adıma dahi yer olmaması fiyat konusunda kafaları karıştırdı.
Günümüzde küçük evler tercih ediliyor.
