Almanya'da 2. Dünya Savaşı Sırasında İnşa Edilen Evi Satın Alan Aile Evden Çıkan İlginç Eşyaları Paylaştı

Almanya’daki bazı evlerde hâlâ 2. Dünya Savaşı’ndan izler bulunuyor. Bu durum tarihin günlük yaşama yansıyan önemli bir gerçeği. Bombardımanlardan kalan sığınaklar, duvarlardaki kurşun izleri ya da tamir edilmeden bırakılan eski yapılar bu dönemin izlerini taşır. Günümüzde birçok Alman bu izleri korumayı, hem tarih bilinci oluşturmak hem de gelecek nesillere ders vermek için önemli görüyor.
Almanya'da 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen bir evi satın alan aile, evlerindeki ilginç odaları ve çıkan eşyaları paylaştı.
Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan en dikkat çekici izlerden biri, bugün hâlâ ayakta olan sığınaklar
