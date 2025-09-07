onedio
Küçük Bir Müze Gibi: Bir Kadın Anneannesinin Evindeki İlginç Eşyaları Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
07.09.2025 - 08:53

Yaşlı insanların eşyaları atmama gibi bir huyu var bildiğiniz üzere. Evleri, adeta birer müze gibi, geçmişin izlerini taşırlar. Bu eşyalar, onlar için sadece birer materyal değil, aynı zamanda birer anı ve yaşanmışlık sembolüdür. Her bir eşya, belki de unutulmuş bir hikayeyi veya geçmişte yaşanmış bir olayı temsil eder. Bu nedenle yaşlılar, eşyalarını atmaktan çok saklamayı tercih ederler. Elbette bunun en önemli sebeplerinden biri de yokluk bilincine sahip olmaları. 

'zezertem' isimli sosyal medya kullanıcısı anneannesinin mutfağındaki ilginç eşyaları paylaştı. Eşyalar pek çok kişiyi geçmişe götürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@zezertem/vide...
Buradan izleyebilirsiniz;

Yaşlıların hiçbir şeyi atmama alışkanlığı genellikle geçmişte yaşadıkları zorluklardan ve kıtlık dönemlerinden kaynaklanıyor.

Yaşlıların hiçbir şeyi atmama alışkanlığı genellikle geçmişte yaşadıkları zorluklardan ve kıtlık dönemlerinden kaynaklanıyor.

Onlar, kıymetli eşyaları ya da basit görünen malzemeleri bile bir gün lazım olabilir düşüncesiyle saklama eğilimindedir. Bu tutum, tasarruflu olmanın ve eldeki imkanları değerlendirme alışkanlığının bir yansımasıdır. Ancak bazen gereksiz eşyaların birikmesi evde fazlalık ve düzensizlik oluşturabiliyor. Yine de bu davranış, yaşlıların hayat tecrübeleriyle şekillenmiş, yokluk görmüş nesillerin değer yargıları açısından anlamlıdır.

