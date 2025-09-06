Örgü Yünleri Nerede? Bir Kadının Babaannesiyle Çektiği Aşırı Sınıfsal "Çantamda Ne Var?" Videosu

Bildiğiniz üzere son dönemde pek çok şeyin sosyal medyada tartışılması artık neredeyse otomatik olarak sınıfsal bir çerçeveye oturtuluyor. İlkokul arkadaşları ile görüşmekten kahvaltıda çay yerine farklı bir içecek tüketmeye kadar pek çok şeyin sınıfsal olduğu söyleniyor. İnsanlar artık tüketim alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını ve hatta günlük rutinlerini sınıfsal bir mercekten değerlendiriyor; kimi zaman eleştiri, kimi zaman övgü ile karşılaşıyor. Sosyal medya, bu açıdan sadece paylaşımların yapıldığı bir mecra değil, aynı zamanda sınıfsal farkların görünür hale geldiği bir sahneye dönüşmüş durumda.

Bir içerik üreticisi babaannesi ile 'Çantamda ne var?' videosu çekti. Videoya yine 'sınıfsal' yorumları geldi.