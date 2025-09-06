onedio
Bir Kadın Düğünde Bir Araya Gelen İlkokul Arkadaşlarının Küçüklüklerini ve Şimdiki Hallerini Karşılaştırdı

Bir Kadın Düğünde Bir Araya Gelen İlkokul Arkadaşlarının Küçüklüklerini ve Şimdiki Hallerini Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2025 - 20:39

Sosyal medyada son dönemde zamanın acımasızlığını yüzümüze vuran bir akım var bildiğiniz üzere. İnsanlar yıllar sonra arkadaşları ile bir araya gelerek yaşadıkları değişimi, edindikleri meslekleri ya da hayatta geldikleri noktayı paylaşıyor. Yaşanan bu değişim her birimizi kendi geçmişimize götürüyor. Haliyle biraz da hüzünlendiriyor. 

'dilaraakol' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, bir düğünde bir araya geldiği ilkokul arkadaşlarının değişimlerini paylaştı. Ortaya çıkan fark zamanın acımasızlığını bir kere daha hatırlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOI7APnjX-f/
Buradan izleyebilirsiniz;

İlkokul arkadaşlarını da öz kardeşlerimiz gibi seçemiyoruz. Bu yüzden onlarla kurduğumuz bağın da hayatımızda yeri büyük.

İlkokul arkadaşlarını da öz kardeşlerimiz gibi seçemiyoruz. Bu yüzden onlarla kurduğumuz bağın da hayatımızda yeri büyük.

Küçüklükten beri süren arkadaşlıklar, hayatımızda özel bir yere sahip. Bu tür arkadaşlıklar, sadece birlikte geçirilen uzun zamanın değil, aynı zamanda paylaşılan deneyimlerin ve ortak anıların birikimi. Çocukluk ve ergenlik döneminde kurulan bağlar, kişinin kişilik gelişimi, sosyal becerileri ve güven duygusu üzerinde derin etkiler bırakır. Bu arkadaşlıklar sayesinde insanlar, kimliklerini daha iyi keşfeder, farklı bakış açılarını öğrenir ve zor zamanlarda birbirlerine destek olur. Uzun süreli arkadaşlıklar aynı zamanda sadakat, empati ve güven gibi değerlerin pekişmesine yardımcı olur. Küçüklükten beri süren bir arkadaşlık, yaşamın değişen koşullarına rağmen bir tür “sabit nokta” sağlayarak kişinin duygusal dayanıklılığını güçlendirir ve hayat boyu sürecek bir güven hissi yaratır.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
