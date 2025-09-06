Bir Kadın Düğünde Bir Araya Gelen İlkokul Arkadaşlarının Küçüklüklerini ve Şimdiki Hallerini Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOI7APnjX-f/
Sosyal medyada son dönemde zamanın acımasızlığını yüzümüze vuran bir akım var bildiğiniz üzere. İnsanlar yıllar sonra arkadaşları ile bir araya gelerek yaşadıkları değişimi, edindikleri meslekleri ya da hayatta geldikleri noktayı paylaşıyor. Yaşanan bu değişim her birimizi kendi geçmişimize götürüyor. Haliyle biraz da hüzünlendiriyor.
'dilaraakol' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, bir düğünde bir araya geldiği ilkokul arkadaşlarının değişimlerini paylaştı. Ortaya çıkan fark zamanın acımasızlığını bir kere daha hatırlattı.
İlkokul arkadaşlarını da öz kardeşlerimiz gibi seçemiyoruz. Bu yüzden onlarla kurduğumuz bağın da hayatımızda yeri büyük.
