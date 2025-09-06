Mahşer Yeri Gibi: Çin'de Bir Anaokulunun İlk Gününde Çocukların Feryadı Ailelere Zor Anlar Yaşattı

Okulun ilk günü, hem aileler hem de çocuklar için çoğu zaman stresli geçer. Çocuklar yeni bir ortam, yeni arkadaşlar ve öğretmenle karşılaşmanın heyecanı ve belirsizliğiyle kaygı hissedebiliyorlar. Aileler ise çocuklarının uyum sağlayıp sağlayamayacağı, kendilerini yalnız hissedip hissetmeyecekleri ya da derslere alışıp alışamayacakları konusunda endişeleniyor.
Çin'de bir anaokulunda, çocukların ilk gün 'heyecanı' kaydedildi. Yaşanan kaos 'Çocuk her yerde çocuk' dedirtti.'
Okulun ilk gününün daha rahat ve sorunsuz geçmesi için hem ailelerin hem de çocukların bazı adımlar atması gerekiyor.
