onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Mahşer Yeri Gibi: Çin'de Bir Anaokulunun İlk Gününde Çocukların Feryadı Ailelere Zor Anlar Yaşattı

Mahşer Yeri Gibi: Çin'de Bir Anaokulunun İlk Gününde Çocukların Feryadı Ailelere Zor Anlar Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.09.2025 - 18:00

İçerik Devam Ediyor

Okulun ilk günü, hem aileler hem de çocuklar için çoğu zaman stresli geçer. Çocuklar yeni bir ortam, yeni arkadaşlar ve öğretmenle karşılaşmanın heyecanı ve belirsizliğiyle kaygı hissedebiliyorlar. Aileler ise çocuklarının uyum sağlayıp sağlayamayacağı, kendilerini yalnız hissedip hissetmeyecekleri ya da derslere alışıp alışamayacakları konusunda endişeleniyor.

Çin'de bir anaokulunda, çocukların ilk gün 'heyecanı' kaydedildi. Yaşanan kaos 'Çocuk her yerde çocuk' dedirtti.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Okulun ilk gününün daha rahat ve sorunsuz geçmesi için hem ailelerin hem de çocukların bazı adımlar atması gerekiyor.

Okulun ilk gününün daha rahat ve sorunsuz geçmesi için hem ailelerin hem de çocukların bazı adımlar atması gerekiyor.

Öncelikle, hazırlıkların bir gün önceden yapılması sabah yaşanacak telaşı azaltır ve çocuğa güven verir. Çocukla okul hakkında konuşurken onu abartılı bir şekilde övmek yerine, gerçekçi ama destekleyici sözler söylemek kaygıyı azaltır. Vedalaşma anında uzun ve duygusal davranmak yerine, kısa, net ve sevgi dolu bir veda yapmak çocuğun ayrılığı daha kolay kabul etmesine yardımcı olur. Ayrıca ailelerin sabırlı olması, ilk gün ya da ilk hafta zorluklar yaşansa bile bunun geçici olduğunu bilerek çocuğa anlayışla yaklaşmaları büyük önem taşır. Bu şekilde hem çocuk hem de aile okul sürecine daha sağlıklı uyum sağlayabilir.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.