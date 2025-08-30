onedio
Bir Cinsiyet Partisinde Anne Adayının Arkadaşı Kadraja Girmeye Çalışan Kaynanayı Yakasından Tutup Dışarı Attı

Pelin Yelda Göktepe
30.08.2025 - 21:36

Sosyal medyada paylaşılan cinsiyet partileri, her geçen gün daha ilginç ve yaratıcı konseptlerle karşımıza çıkıyor. Bazı partilerde ise işler biraz kontrolden çıkabiliyor; havai fişeklerin yanlış patlaması, balonların söndürülememesi ya da pastanın renginin karışması gibi olaylar yaşanıyor. Bu tür anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oluyor ve izleyenlere hem eğlenceli hem de bazen düşündürücü anlar sunuyor. Fakat tartışmalı olaylar da çıkabiliyor.

Bir cinsiyet partisinde kayınvalide sevinçle çocuklarının yanına koştu. Fakat anne adayının bir arkadaşı kadrajın bozulmasını istemediği için kadını yakasından tutup dışarı attı.

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanlar ikiye bölündü.

Kimileri o kadının da bi sevinç yaşadığını ve bu anı paylaşmak istemesinin normal olduğunu savunurken kimileri ise bunun eşler arasında yaşanması gereken bir an olduğunu, kayınvalidenin sonradan dahil olabileceğini söyleyerek kadının hareketini doğru buldu. Son dönemde kadraja giren çocuklar ve kayınvalideler sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

