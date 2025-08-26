Doğada Yürüyüş Yaparken Hiç Bilmediği Bir Bitkinin Tadına Bakan Adam Başına Gelenleri Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNBext...
Doğa, kimileri için sadece bir kaçış değil, adeta bir tutku. Yeşilin, toprağın ve temiz havanın arasında kaybolmak, birçok insan için ruhunu dinlendiren bir ritüel hâline geliyor. Ormanda yürüyüş yapmak, nehir kenarında oturmak ya da yabani çiçeklerin arasında vakit geçirmek, şehir hayatının stresinden uzaklaşmanın en doğal yolu olarak öne çıkıyor. Fakat bu tutku bazen beklenmedik tehlikeli gözardı etmeye sebep olabiliyor.
'onurkoyunncu' isimli sosyal medya kullanıcısı, yürüyüşü sırasında hiç bilmediği bir bitkinin tadına baktı. Fakat işin sonu kötü bitti.
Meğer zehirliymiş!
Essek bilmedigi otu yerse basi agrir
yaz bunu güzel laf bu jasidjaşdaj
lan doğada her bulduğun şey yenirmi amk iyi ölmemişsin he
Neymiş o???