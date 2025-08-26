onedio
Doğada Yürüyüş Yaparken Hiç Bilmediği Bir Bitkinin Tadına Bakan Adam Başına Gelenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
26.08.2025 - 16:17

Doğa, kimileri için sadece bir kaçış değil, adeta bir tutku. Yeşilin, toprağın ve temiz havanın arasında kaybolmak, birçok insan için ruhunu dinlendiren bir ritüel hâline geliyor. Ormanda yürüyüş yapmak, nehir kenarında oturmak ya da yabani çiçeklerin arasında vakit geçirmek, şehir hayatının stresinden uzaklaşmanın en doğal yolu olarak öne çıkıyor. Fakat bu tutku bazen beklenmedik tehlikeli gözardı etmeye sebep olabiliyor.

'onurkoyunncu' isimli sosyal medya kullanıcısı, yürüyüşü sırasında hiç bilmediği bir bitkinin tadına baktı. Fakat işin sonu kötü bitti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Meğer zehirliymiş!

Meğer zehirliymiş!

Bitkinin isminin 'yılan otu' olduğunu ve ritüeller için kullanıldığını öğrenen adamı soluğu en yakın sağlık ocağında aldı. Dilinin uyuştuğunu ve nefes almakta zorlandığını söyleyen talihsiz adam durumu ucuz atlattı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Adam Adama

Essek bilmedigi otu yerse basi agrir

okisi

yaz bunu güzel laf bu jasidjaşdaj

okisi

lan doğada her bulduğun şey yenirmi amk iyi ölmemişsin he

Mubeyyen Torun

Neymiş o???