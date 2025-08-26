Bir İçerik Üreticisi Genç Takip Cihazını Klozete Atıp Takip Etti:"50 Bin Beğeni Gelirse Kanalizasyona Girerim"

Günümüzde takip cihazlarının kullanımı giderek artıyor ve artık günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Küçük boyutları ve kolay taşınabilir olmaları sayesinde çanta, cüzdan, anahtar ya da hatta evcil hayvanlara takılarak kaybolma riskine karşı güvence sağlıyorlar. Akıllı telefonlarla entegre çalışmaları da kullanıcıların bu cihazları tercih etmesini kolaylaştırıyor. Bir zamanlar sadece profesyonel amaçlarla kullanılan bu teknoloji, artık bireysel güvenlik ve pratiklik için de sıkça başvurulan bir çözüm haline geldi. Bir genç ise bunu ilginç bir içeriğe dönüştürdü.

'mustifylive' isimli genç takip cihazını klozete attı ve ardından izleyeceği yolu takip etmeye başladı.