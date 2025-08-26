"Coğrafya Gerçekten Kader": Bir İçerik Üreticisi Oxford Matematik Bölümü Mezununa YKS Sorularını Çözdürdü

Geçtiğimiz gün üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar, kimi öğrenciler için büyük bir sevinç kaynağı olurken, kimileri için hayal kırıklığına dönüştü. Bu yıl özellikle beklentilerinin altında sonuç alanların sayısı oldukça fazlaydı. Sıralamaları iyi olmasına rağmen neredeyse son tercihine yerleşen öğrenciler, bu duruma şaşırıp şüpheyle yaklaştı. Dün itibarıyla her biri yeni hayatına adım attı; bazılarını bambaşka bir serüven beklerken, bazıları ise yeniden yoğun bir çalışma sürecine dönecek.

'bensencer' isimli içerik üreticisi, dünyanın en iyi matematikçileri arasında gösterilen Oxford mezunu bir matematikçiye TYT ve AYT sorularını çözdürdü. Hem sonuç hem de matematikçinin yorumu düşündürdü.