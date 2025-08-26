onedio
"Coğrafya Gerçekten Kader": Bir İçerik Üreticisi Oxford Matematik Bölümü Mezununa YKS Sorularını Çözdürdü

Pelin Yelda Göktepe
26.08.2025 - 09:48

Geçtiğimiz gün üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar, kimi öğrenciler için büyük bir sevinç kaynağı olurken, kimileri için hayal kırıklığına dönüştü. Bu yıl özellikle beklentilerinin altında sonuç alanların sayısı oldukça fazlaydı. Sıralamaları iyi olmasına rağmen neredeyse son tercihine yerleşen öğrenciler, bu duruma şaşırıp şüpheyle yaklaştı. Dün itibarıyla her biri yeni hayatına adım attı; bazılarını bambaşka bir serüven beklerken, bazıları ise yeniden yoğun bir çalışma sürecine dönecek.

'bensencer' isimli içerik üreticisi, dünyanın en iyi matematikçileri arasında gösterilen Oxford mezunu bir matematikçiye TYT ve AYT sorularını çözdürdü. Hem sonuç hem de matematikçinin yorumu düşündürdü.

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/eCcocE...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Türkiye'de yaşasa ilk 10 bine bile giremez."

Sınav sistemi uzun süredir tartışma konusu zaten bildiğiniz üzere. Öğrenciler, ezbere dayalı bir sınav yerine analitik düşünmeyi ve yaratıcılığı ölçen bir sistem talep ediyor. Ancak ne yazık ki sistem hem ezberciliğe yönlendiriyor hem de sık sık değişmesiyle öğrencilerin uyum sağlamasını zorlaştırıyor. Neredeyse her birkaç yılda bir değişen kurallar, hem öğrencilerin hem de velilerin kafasını karıştırıyor. Bu belirsizlik içinde gençler, asıl potansiyellerini göstermek yerine sürekli yeni bir sisteme ayak uydurmakla mücadele ediyor.

Matematikçi belirlenen sürede hem AYT hem TYT sorularını çözdü. İki sınavda da 30 neti geçemeyen matematikçi bu soruların kendisinde travma bıraktığını, Oxford sınavlarında bile bu kadar zorlanmadığını belirtti. Bu da sınav sisteminin bir diğer yüzünü ortaya koydu.

