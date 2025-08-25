onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
YKS Sonucuna Bakarken Hayatının Şokunu Yaşayan Gencin Tepkisi Gündem Oldu

YKS Sonucuna Bakarken Hayatının Şokunu Yaşayan Gencin Tepkisi Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.08.2025 - 16:07

İçerik Devam Ediyor

Her yıl yüz binlerce öğrencinin kaderini belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2025) sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarına ulaşırken sosyal medyada heyecan, mutluluk ve hüzün dolu paylaşımlar peş peşe geldi. Kimi aday sevinç gözyaşlarını tutamazken, kimi de “yerleşemediniz” uyarısıyla hayal kırıklığı yaşadı. Bir aday ise sınav sonucunu öğrenirken yaşadığı şoku video kaydına alarak paylaşınca gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Üniversiteye girişin en kritik aşamalarından biri olan YKS, her yıl yüz binlerce öğrenciyi ekran başına kilitliyor.

Üniversiteye girişin en kritik aşamalarından biri olan YKS, her yıl yüz binlerce öğrenciyi ekran başına kilitliyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile YKS-2025 sonuçları geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Adaylar, kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme girerek tercih sonuçlarını öğrenmeye başladı. Sosyal medya ise sonuçların açıklanmasıyla adeta alev aldı. Birçok aday sevinçle kazandıkları bölümleri paylaşırken, bazıları da beklenmedik sonuçlarla hayal kırıklığına uğradı. Özellikle “yerleşemediniz” uyarısıyla karşılaşan adayların isyan dolu paylaşımları gündeme oturdu.

En çok konuşulan videolardan biri ise sınava giren bir adayın tepkisi oldu. Sonucunu öğrenmek için ekrana bakan genç, karşısına çıkan “Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz” yazısını görünce yaşadığı şoku kayda aldı. Büyük bir öfkeyle, “200K fark olan yeri yazdım nasıl yerleşemedim, başlarım bu işe!” diyerek isyan eden adayın görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın