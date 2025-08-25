YKS Sonucuna Bakarken Hayatının Şokunu Yaşayan Gencin Tepkisi Gündem Oldu

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile YKS-2025 sonuçları geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Adaylar, kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme girerek tercih sonuçlarını öğrenmeye başladı. Sosyal medya ise sonuçların açıklanmasıyla adeta alev aldı. Birçok aday sevinçle kazandıkları bölümleri paylaşırken, bazıları da beklenmedik sonuçlarla hayal kırıklığına uğradı. Özellikle “yerleşemediniz” uyarısıyla karşılaşan adayların isyan dolu paylaşımları gündeme oturdu.

En çok konuşulan videolardan biri ise sınava giren bir adayın tepkisi oldu. Sonucunu öğrenmek için ekrana bakan genç, karşısına çıkan “Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz” yazısını görünce yaşadığı şoku kayda aldı. Büyük bir öfkeyle, “200K fark olan yeri yazdım nasıl yerleşemedim, başlarım bu işe!” diyerek isyan eden adayın görüntüleri kısa sürede viral oldu.