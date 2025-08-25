"Hande'yi Yedirmeyiz": Arzu Sabancı'nın İmalı Paylaşımına Sosyal Medya Kullanıcıları Tırnak Çıkardı
Son dönemin en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri de artık tarihe karıştı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıla yaklaşan ilişkilerini noktaladı. Ayrılık haberinin ardından gözler, başından beri bu ilişkiye sıcak bakmadığı söylenen Arzu Sabancı’ya çevrildi. Sabancı'nın yaptığı imalı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Hande Erçel sevenleri ise bu paylaşıma tepki göstererek ünlü oyuncuya destek yağdırdı.
Buyrun, detaylara birlikte bakalım!
Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kariyerine “Güneşin Kızları” dizisiyle adım attı.
Takip edenler bilir, bu ilişkinin başından beri Hande Erçel'e onay vermediği konuşuluyordu.
Elbette bu paylaşım sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Peki siz ne düşünüyorsunuz?
