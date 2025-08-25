onedio
"Hande'yi Yedirmeyiz": Arzu Sabancı'nın İmalı Paylaşımına Sosyal Medya Kullanıcıları Tırnak Çıkardı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.08.2025 - 13:14

Son dönemin en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri de artık tarihe karıştı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıla yaklaşan ilişkilerini noktaladı. Ayrılık haberinin ardından gözler, başından beri bu ilişkiye sıcak bakmadığı söylenen Arzu Sabancı’ya çevrildi. Sabancı'nın yaptığı imalı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Hande Erçel sevenleri ise bu paylaşıma tepki göstererek ünlü oyuncuya destek yağdırdı.

Buyrun, detaylara birlikte bakalım!

Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, kariyerine “Güneşin Kızları” dizisiyle adım attı.

Ve kısa sürede güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuk performansıyla da dikkat çekti. Ardından “Aşk Laftan Anlamaz”, “Sen Çal Kapımıgibi dizilerle milyonların gönlünde taht kuran Erçel, hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ancak son yıllarda kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. İşte bu gündemlerden en büyüğü, sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk oldu.

Ancak son günlerde ilişkilerinde kriz olduğu iddia ediliyordu. Son olarak aşklarının bittiği kesinleşti, Erçel, Sabancı'yı sosyal medya hesabından sildi.

Kaçıranlar için bu ilişkinin tüm detaylarından geçtiğimiz içerikte bahsetmiştik:

Takip edenler bilir, bu ilişkinin başından beri Hande Erçel'e onay vermediği konuşuluyordu.

Sabancı'nın oğlu ve Erçel'in birlikteliğine hiç sıcak bakmadığı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde de Arzu Sabancı’nın yaptığı bir paylaşım da bu iddiaları güçlendirdi. Ünlü isim, bir hesabın paylaştığı “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” sözünü kendi hikayesinde yayınladı. Bu cümlelerin ayrılığın hemen ardından gelmesi, “Oğlu Hakan’a üstü kapalı gönderme mi?” sorularını beraberinde getirdi.

Kaçıranlar için:

Elbette bu paylaşım sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Özellikle Hande Erçel sevenleri Arzu Sabancı’ya sert tepki gösterdi “Kraliyet ailesi sanıyorlar kendilerini” yorumları havada uçuştu. 

İşte Arzu Sabancı'ya tepki bombardımanı yapan kullanıcılardan bazıları 👇

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

twitter.com

