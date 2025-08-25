"Hande'yi Yedirmeyiz": Arzu Sabancı'nın İmalı Paylaşımına Sosyal Medya Kullanıcıları Tırnak Çıkardı

Ve kısa sürede güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuk performansıyla da dikkat çekti. Ardından “Aşk Laftan Anlamaz”, “Sen Çal Kapımı” gibi dizilerle milyonların gönlünde taht kuran Erçel, hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ancak son yıllarda kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. İşte bu gündemlerden en büyüğü, sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk oldu.

Ancak son günlerde ilişkilerinde kriz olduğu iddia ediliyordu. Son olarak aşklarının bittiği kesinleşti, Erçel, Sabancı'yı sosyal medya hesabından sildi.