Ayrıldılar! Hande Erçel'den Şok Hamle: Hakan Sabancı'nın Fotoğraflarını Instagram'dan Sildi!

Hande Erçel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 15:36

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti daha önce ayrılık iddialarıyla gündem olmuştu. Sık sık bu iddiaları yalanlayan çift, bu kez hamleleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı'yla olan fotoğraflarını kaldırırken hemen ardından aynı hamle Hakan Sabancı'dan da geldi! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın fotoğraflarını karşılıklı olarak silmeleri 'ayrıldılar mı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Son dönemin en gözde çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti uzun bir süredir düşman çatlatıyor.

Daha önce pek çok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ikili, bu iddiaları yalanlamıştı. Özellikle Hande Erçel'in Barış Arduç'la yer aldığı Rüzgara Bırak ve Aşkı Hatırla projelerinin ardından ayrılık iddiaları güçlenmiş ancak ikili her fırsatta mutluluklarını kanıtlamıştı.

Ancak bu kez Hande Erçel'in hamlesi "Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı?" sorusunu doğrudan akıllara getirdi. Birsen Altuntaş, ikilinin ayrıldıklarını açıkladı.

Çünkü bu kez ortalığı karıştıran bir iddia değildi. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırması bu soruyu doğrudan akıllara getirdi. Hande Erçel'in ardından Hakan Sabancı'nın da fotoğrafları kaldırdığı görüldü.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
d cord

Hadi inşallah, Hande kurtulsu şu aileden.Kadın yurtdışında etkinliğe gidiyor, herkes hayran kalıyor, kadın burada kuduruyordu. Neneleri çarık giyerdi ne çabu... Devamını Gör

Nedim Demir

handeden asıl oğlan kurtulmuş gezmediği kim kaldı

B M

gezecek yer kalmamıştır.

Dewamke

Ezgi gel açıklama yap