Ayrıldılar! Hande Erçel'den Şok Hamle: Hakan Sabancı'nın Fotoğraflarını Instagram'dan Sildi!

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti daha önce ayrılık iddialarıyla gündem olmuştu. Sık sık bu iddiaları yalanlayan çift, bu kez hamleleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı'yla olan fotoğraflarını kaldırırken hemen ardından aynı hamle Hakan Sabancı'dan da geldi! Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın fotoğraflarını karşılıklı olarak silmeleri 'ayrıldılar mı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş