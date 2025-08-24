Oyuncu İlhan Şen, Hakkındaki İddialara Bir Depremzedenin Paylaşımı Üstünden Cevap Verdi!

İlhan Şen, hakkındaki iddiaya bu cümlelerle cevap verdi:

'- canım ayşe..

bizimle mezara gitmesi gereken konuşmaları, o en zor zamanlarda senin ve ailenin içinde bulunduğu durumu paylaşmak zorunda kaldığın için, senden çok çok çok özür dilerim. herkes adına.

çok özür dilerim.

artık yeter!

yeter!

yeni açılmış bir sahte hesabın sadece beni karalamak üzerine yaptığı paylaşımlar hala hesabında dururken, kimi neden desteklediği ya da desteklemediği belliyken, gerçeği defalarca belirtmeme, bu yazılarla bir ilgim yok dememe rağmen benimle uzaktan yakından bir alakası olmayan bir konuda ismimi bir listeye alıp, milyonlarca görüntülenme aldı.

arkadaşlar,

her ne kadar her yerde adıma açılmış binlerce hesap olsa da onaylanmış hesaplarım dışında, kullandığım başka bir hesabım, bir platform üyeliğim yok!

yok!

beni sevmeyebilirsin. bir başkasını çok sevebilirsin. istediğin her şeyi yazabilir çizebilirsin. işimizin bir parçası. ama böyle hassas bir konuya beni ya da sevmediğin bir oyuncuyu, ortada bir kanıt, delil yokken ve bütün samimiyetimle kendisine gerçeği de söylememe rağmen ‘bence böyle yaa, ben öyle duydum yaa, ama orada senin ismine benzer bir şey yazıyor yaa, ben buraya bıraktım siz karar verin yaa’ diyerek bu şekilde dahil edemezsin.

bu başka!

basit bir fan linci değil bu.

bu çok ciddi sonuçları olan, ciddi bir konu.

bugüne kadar bu adımı atmamak için direndim ama bu sefer farklı.

hepsi hakkında, altında üstünde kötü niyetli yazan kim varsa, hukuksal anlamda gereken neyse hemen! yapılacak. hemen! söz!

yeter!

vaktinizi aldım affedin, ama ayşe’nin bu paylaşımını görünce dayanamadım.

canım ayşe,

tekrar çok özür dilerim.

nasıl güzel şeyler yazmış herkes. bana bir şekilde dokunan dokunmayan.

iyi ki siz.

iyi ki.

hepinizi çok seviyorum.

sevgiler.'