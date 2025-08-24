onedio
Oyuncu İlhan Şen, Hakkındaki İddialara Bir Depremzedenin Paylaşımı Üstünden Cevap Verdi!

Merve Ersoy
24.08.2025 - 10:05

Son günlerde sanat camiası oldukça önemli iddialarla gündemde. Kadın fotoğrafçılar, set çalışanları, modeller ve oyuncular, setlerde kendilerini taciz eden ya da mobbing uygulayan ünlü isimler hakkında pek çok ifşa ve iddialarda bulundu. Giderek büyüyen bu iddialara her gün bir yenisi daha eklenmeye başladı.

X'te bir kadının İlhan Şen'e ait olduğunu iddia ettiği mesajın ardından, paylaşımı yapan kadın İlhan Şen'in kendisine ulaşarak 'paylaşımdaki kişi ben değilim' dediğini belirtmiş ve bu mesajı da yayınlayarak iddia tweetini silmişti. Bu olayın ardından bir depremzede, İlhan Şen'in kendisine yardımda bulunduğunu dile getirerek mesajlarını yayınlamıştı. İlhan Şen, bu mesaj üzerinden hakkındaki iddiaya cevap verdi.

Sanat camiası son günlerde taciz ve mobbing iddialarıyla çalkalanıyor. Sektörde yer alan pek çok kadın, tanınan ünlü isimler hakkında önemli iddialar ortaya attı.

Fotoğrafçılarla başlayan iddialar dizi film oyuncularına kadar uzandı. İddia sahiplerinin yayınladıkları mesajların ardından sektörde 'susma' hareketinin fitili ateşlendi ve pek çok kadın, bu zamana kadar dile getirmedikleri iddiaları birer birer paylaşmaya başladılar.

X'te bir kullanıcı da İlhan Şen'e ait olduğunu iddia ettiği mesajları yayınladı.

Bahsi geçen mesajlarda Umay Umay'a ait şiirlerin yer aldığı görülürken, gönderi sahibi İlhan Şen'in kendisine ulaştığını dile getirerek bahsi geçen mesajlardaki kişinin o olmadığını belirttiğini açıkladı. Bunun ardından da ilk paylaşımını sildi.

Yaşananların ardından Ayşe adındaki bir depremzede, İlhan Şen'in Hatay depreminden sonra kendisi ve ailesiyle ilgilendiği mesajları yayınladı.

Kullanıcı mesajları 'Aramızda kalsın diyordum kimse bilmesin ama buyrun mesajlar da burada bu insana nasıl iftira atabiliyorsunuz aklım almıyor.' diyerek paylaştı.

O mesajlar:

Depremzedenin paylaşımlarının ardından İlhan Şen, hakkında ortaya atılan taciz iddiasına da yanıt verdi.

İlhan Şen, hakkındaki iddiaya bu cümlelerle cevap verdi:

'- canım ayşe..

bizimle mezara gitmesi gereken konuşmaları, o en zor zamanlarda senin ve ailenin içinde bulunduğu durumu paylaşmak zorunda kaldığın için, senden çok çok çok özür dilerim. herkes adına.

çok özür dilerim.

artık yeter!

yeter!

yeni açılmış bir sahte hesabın sadece beni karalamak üzerine yaptığı paylaşımlar hala hesabında dururken, kimi neden desteklediği ya da desteklemediği belliyken, gerçeği defalarca belirtmeme, bu yazılarla bir ilgim yok dememe rağmen benimle uzaktan yakından bir alakası olmayan bir konuda ismimi bir listeye alıp, milyonlarca görüntülenme aldı.

arkadaşlar,

her ne kadar her yerde adıma açılmış binlerce hesap olsa da onaylanmış hesaplarım dışında, kullandığım başka bir hesabım, bir platform üyeliğim yok!

yok!

beni sevmeyebilirsin. bir başkasını çok sevebilirsin. istediğin her şeyi yazabilir çizebilirsin. işimizin bir parçası. ama böyle hassas bir konuya beni ya da sevmediğin bir oyuncuyu, ortada bir kanıt, delil yokken ve bütün samimiyetimle kendisine gerçeği de söylememe rağmen ‘bence böyle yaa, ben öyle duydum yaa, ama orada senin ismine benzer bir şey yazıyor yaa, ben buraya bıraktım siz karar verin yaa’ diyerek bu şekilde dahil edemezsin.

bu başka!

basit bir fan linci değil bu.

bu çok ciddi sonuçları olan, ciddi bir konu.

bugüne kadar bu adımı atmamak için direndim ama bu sefer farklı.

hepsi hakkında, altında üstünde kötü niyetli yazan kim varsa, hukuksal anlamda gereken neyse hemen! yapılacak. hemen! söz!

yeter!

vaktinizi aldım affedin, ama ayşe’nin bu paylaşımını görünce dayanamadım.

canım ayşe,

tekrar çok özür dilerim.

nasıl güzel şeyler yazmış herkes. bana bir şekilde dokunan dokunmayan.

iyi ki siz.

iyi ki.

hepinizi çok seviyorum.

sevgiler.'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın