Oyuncu İlhan Şen, Hakkındaki İddialara Bir Depremzedenin Paylaşımı Üstünden Cevap Verdi!
Son günlerde sanat camiası oldukça önemli iddialarla gündemde. Kadın fotoğrafçılar, set çalışanları, modeller ve oyuncular, setlerde kendilerini taciz eden ya da mobbing uygulayan ünlü isimler hakkında pek çok ifşa ve iddialarda bulundu. Giderek büyüyen bu iddialara her gün bir yenisi daha eklenmeye başladı.
X'te bir kadının İlhan Şen'e ait olduğunu iddia ettiği mesajın ardından, paylaşımı yapan kadın İlhan Şen'in kendisine ulaşarak 'paylaşımdaki kişi ben değilim' dediğini belirtmiş ve bu mesajı da yayınlayarak iddia tweetini silmişti. Bu olayın ardından bir depremzede, İlhan Şen'in kendisine yardımda bulunduğunu dile getirerek mesajlarını yayınlamıştı. İlhan Şen, bu mesaj üzerinden hakkındaki iddiaya cevap verdi.
Sanat camiası son günlerde taciz ve mobbing iddialarıyla çalkalanıyor. Sektörde yer alan pek çok kadın, tanınan ünlü isimler hakkında önemli iddialar ortaya attı.
X'te bir kullanıcı da İlhan Şen'e ait olduğunu iddia ettiği mesajları yayınladı.
Yaşananların ardından Ayşe adındaki bir depremzede, İlhan Şen'in Hatay depreminden sonra kendisi ve ailesiyle ilgilendiği mesajları yayınladı.
O mesajlar:
👇
👇
Depremzedenin paylaşımlarının ardından İlhan Şen, hakkında ortaya atılan taciz iddiasına da yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın