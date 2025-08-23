onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Taciz ve Şiddet Gündeminin Ardından Günay Karacaoğlu, Ozan Güven’e Destek Paylaşımı Yaptı

Taciz ve Şiddet Gündeminin Ardından Günay Karacaoğlu, Ozan Güven’e Destek Paylaşımı Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.08.2025 - 22:20

Geçtiğimiz gün sosyal medya ünlü isimlerin kadınlara taciz ve şiddet iddialarıyla çalkalanmıştı. Gündem bugün de bu yönde devam ederken tepki çeken isimler arasında Ozan Güven de yer aldı. Geçmişte eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılanan ve ceza alan Ozan Güven’in tepkilerin artmasıyla “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalindeki rolünden ayrılma kararı aldığı duyurulmuştu. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı.

Burada detaylardan bahsetmiştik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalindeki rolünden ayrılan Ozan Güven’e Günay Karacaoğlu’ndan destek geldi.

“Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalindeki rolünden ayrılan Ozan Güven’e Günay Karacaoğlu’ndan destek geldi.

Günay Karacaoğlu, Ozan Güven’le dostluklarının eskiye dayandığını dile getirdiği paylaşımda “kadın” olduğunu da vurgulayarak destekçisi olduğunu ifade etmesiyle gündem oldu.

O paylaşım 👇

O paylaşım 👇

“Ben GÜNAY KARACAOĞLU. KADINIM. Ozan’la 35 yıldır yan yanayız, kimi zaman sahnelerde kimi zaman sofralarda, şimdi de yanındayım. Yeniden beraber sahneye çıkana kadar, evde aç oturma, gel, taze fasulye var.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın