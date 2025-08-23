Taciz ve Şiddet Gündeminin Ardından Günay Karacaoğlu, Ozan Güven’e Destek Paylaşımı Yaptı
Geçtiğimiz gün sosyal medya ünlü isimlerin kadınlara taciz ve şiddet iddialarıyla çalkalanmıştı. Gündem bugün de bu yönde devam ederken tepki çeken isimler arasında Ozan Güven de yer aldı. Geçmişte eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla yargılanan ve ceza alan Ozan Güven’in tepkilerin artmasıyla “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalindeki rolünden ayrılma kararı aldığı duyurulmuştu. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı.
“Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalindeki rolünden ayrılan Ozan Güven’e Günay Karacaoğlu’ndan destek geldi.
