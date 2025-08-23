onedio
Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Kendisini Aradığını ve Sevgilisinin Hamilelik Haberini Verdiğini Söyledi

23.08.2025 - 21:46

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin olaylı ayrılığının ardından Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. China ile mutlu bir birlikteliği olan Icardi zaman zaman Wanda Nara'nın sataşmalarına maruz kalsa da şimdilik her şey yolunda görünüyor. 

Ancak Wanda Nara bu kez de Icardi'nin kendisini aradığını ve China'nın hamile olduğunu ima eden bir açıklama yaptı.

Mauro Icardi'nin fırtınalı aşk hayatı hem magazin hem de spor sayfalarını uzun süre süslemişti.

Icardi'nin Wanda'dan ayrılık süreci mahkeme tutanaklarına kadar kamuoyuna yansırken, yeni aşkı China Suarez ile birlikteliklerine de adım adım şahit olduk. 

Wanda Nara ile mahkeme ve polisler haricinde bir temas kurmadığı bilinen Icardi için Wanda Nara'dan ilginç bir iddia geldi. Wanda Nara, Icardi'nin kendisini aradığını söyledi.

Wanda Nara, kameralara yaptığı açıklamada yeni bir spekülasyonun fitilini ateşledi. Wanda, “Onunla konuştum. Mutlu olmaya çalışıyor. Belki çok yakında hepimizin hayal ettiği haber gelir” diyerek gizemli bir bilgi verdi. Nara daha sonra, “Zaten biliyorum, o bana anlattı ama bana ait olmayan konuları konuşmayacağım. Bu bir bomba değil, bana bildirmek için aradılar. Zamanla her şey ortaya çıkacak” dedi.

América TV’de yayınlanan Intrusos programında Paula Varela, “China cephesinden hamile olmadığı kesin olarak yalanlandı. Mauro sadece kızlarıyla ilgili olarak onunla konuşuyor” dedi. Aynı programdan Karina Iavícoli ise daha sert bir yorumla, “Doğru değil, Wanda yalan söylüyor” ifadelerini kullandı.

