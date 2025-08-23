Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Kendisini Aradığını ve Sevgilisinin Hamilelik Haberini Verdiğini Söyledi
Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin olaylı ayrılığının ardından Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. China ile mutlu bir birlikteliği olan Icardi zaman zaman Wanda Nara'nın sataşmalarına maruz kalsa da şimdilik her şey yolunda görünüyor.
Ancak Wanda Nara bu kez de Icardi'nin kendisini aradığını ve China'nın hamile olduğunu ima eden bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mauro Icardi'nin fırtınalı aşk hayatı hem magazin hem de spor sayfalarını uzun süre süslemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yakında hepimizin hayal ettiği haber gelir"
China Suarez cephesi ise bu haberi yalanladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın