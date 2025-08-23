Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Kendisini Aradığını ve Sevgilisinin Hamilelik Haberini Verdiğini Söyledi

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin olaylı ayrılığının ardından Icardi, China Suarez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. China ile mutlu bir birlikteliği olan Icardi zaman zaman Wanda Nara'nın sataşmalarına maruz kalsa da şimdilik her şey yolunda görünüyor.

Ancak Wanda Nara bu kez de Icardi'nin kendisini aradığını ve China'nın hamile olduğunu ima eden bir açıklama yaptı.

