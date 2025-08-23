Yaz Yıldırım'ın Fenerbahçe ve Avrupa Futbolu Hakkındaki Yorumları Fenerbahçelileri Mest Etti
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, dün Sports Digitale'de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven'in konuğu oldu.
Yaz Yıldırım'ın Fenerbahçe ve Avrupa futboluna dair yorumları ağırları açık bırakırken, futbola olan hakimiyeti de büyük beğeni topladı. Yaz'ı başkan olarak görmek isteyenlerin sayısı artarken, babasına benzer tonlamalarla yaptığı yorumlar da sosyal medyanın diline düştü.
Fenerbahçelilerin göz bebeği olan Yaz Yıldırım hem statta hem de salonda Fenerbahçe'yi yalnız bırakmıyor.
Önce Yaz Yıldırım'ın Aziz Yıldırım gibi racon kestiği o anları izleyelim:
Ve ardından övgü dolu yorumlar da gecikmedi...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
