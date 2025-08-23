Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper'in Kadro Dışı Kaldığı İddialarını Yanıtladı
Barış Alper Yılmaz’ın NEOM süreci, yüksek bonservis teklifleriyle başlayan ve kulüp–oyuncu arasında gerginliğe dönüşen bir transfer hikâyesi oldu. Suudi Arabistan ekibi NEOM, önce 20 milyon euro, ardından 25 milyon, 30+5 milyon ve son olarak 35 milyon euroya kadar çıkan teklifler sundu; ancak Galatasaray, bu teklifleri reddederek 60 milyon euroya yakın bir bedel talep etti. Barış Alper ise geçen yaz kendisine “kolaylık sağlanacağı” sözü verildiğini hatırlatarak transferine izin verilmesini istedi, hatta idmanlara çıkmamaya başladı.
Bugün ise Barış'ın kadro dışı kaldığı iddia edildi. Bu iddialara kulüpten yanıt geldi.
Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transfer olma talebi kulüp içinde krize dönüştü.
Abdullah Kavukcu iddiaları reddederken Barış'ın bu hafta takımla birlikte olmayacağını açıkladı.
