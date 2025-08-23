onedio
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper'in Kadro Dışı Kaldığı İddialarını Yanıtladı

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper'in Kadro Dışı Kaldığı İddialarını Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.08.2025 - 17:30

Barış Alper Yılmaz’ın NEOM süreci, yüksek bonservis teklifleriyle başlayan ve kulüp–oyuncu arasında gerginliğe dönüşen bir transfer hikâyesi oldu. Suudi Arabistan ekibi NEOM, önce 20 milyon euro, ardından 25 milyon, 30+5 milyon ve son olarak 35 milyon euroya kadar çıkan teklifler sundu; ancak Galatasaray, bu teklifleri reddederek 60 milyon euroya yakın bir bedel talep etti. Barış Alper ise geçen yaz kendisine “kolaylık sağlanacağı” sözü verildiğini hatırlatarak transferine izin verilmesini istedi, hatta idmanlara çıkmamaya başladı. 

Bugün ise Barış'ın kadro dışı kaldığı iddia edildi. Bu iddialara kulüpten yanıt geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transfer olma talebi kulüp içinde krize dönüştü.

Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transfer olma talebi kulüp içinde krize dönüştü.

Barış Alper Yılmaz’ın NEOM’a transfer süreci çıkmaza girdi. Suudi ekibinin 35 milyon euroya kadar yükselttiği teklifleri reddeden Galatasaray, 60 milyon euro talep ederken, oyuncu verilen sözlerin tutulmasını istedi ve idmanlara çıkmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, NEOM’un kulüp bilgisi dışında futbolcuyla temas kurduğunu öne sürerek FIFA’ya başvurma hazırlığına başladı.

Öte yandan Barış'ın kadro dışı kaldığı iddiaları ise büyük ses getirdi. İddialara yanıt Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan geldi.

Abdullah Kavukcu iddiaları reddederken Barış'ın bu hafta takımla birlikte olmayacağını açıkladı.

Abdullah Kavukcu iddiaları reddederken Barış'ın bu hafta takımla birlikte olmayacağını açıkladı.

Kavukcu yaptığı açıklamada Kayserispor deplasmanına Barış'ın götürülmeme sebebini, oyuncuyu koruma olarak açıkladı. 

Kavukcu şunları söyledi:

“Barış Alper Yılmaz’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı” yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.''

