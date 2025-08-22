onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'dan Mourinho İtirafı Geldi

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'dan Mourinho İtirafı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.08.2025 - 19:41

Fenerbahçe ile bütünleşmiş efsane başkanlardan Aziz Yıldırım, son zamanlarda yeniden Fenerbahçelilerin gündeminde. Aziz Yıldırım'ın yanı sıra bu kez kızı Yaz da fanatik Fenerbahçeli olarak sık sık karşımıza çıkıyor. 

Yaz, Sports Digitale'de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven'in konuğu oldu. Yaz, Fenerbahçe'ye dair görüşlerini paylaştı ve ilginç bir Mourinho itirafında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aziz Yıldırım'ın ardından kızı Yaz da hem tesislerde hem de stadyumda Fenerbahçe'yi yalnız bırakmıyor.

Aziz Yıldırım'ın ardından kızı Yaz da hem tesislerde hem de stadyumda Fenerbahçe'yi yalnız bırakmıyor.

Sık sık tesis ziyaretleri ile futbolcularla zaman geçiren Yaz, tüm maçları da stattan takip ediyor. Fanatik Fenerbahçeli Yaz bu kez, Sports Digitale'de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven'e konuk oldu ve Fenerbahçe üzerine koyu bir sohbet gerçekleştirdi. 

Sohbetin en ilginç anı ise Yaz'ın Mourinho ile ilgili söyledikleriydi. Yaz, 'Mourinho benim fikrimdi.' derken, babasına 'Aday olursan Mourinho'yu getir dedim' şeklinde konuştu.

Yaz Yıldırım'ın Mourinho açıklamasını videomuzdan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın