Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'dan Mourinho İtirafı Geldi

Sık sık tesis ziyaretleri ile futbolcularla zaman geçiren Yaz, tüm maçları da stattan takip ediyor. Fanatik Fenerbahçeli Yaz bu kez, Sports Digitale'de Aydın Cingöz ve Barış Yurduseven'e konuk oldu ve Fenerbahçe üzerine koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbetin en ilginç anı ise Yaz'ın Mourinho ile ilgili söyledikleriydi. Yaz, 'Mourinho benim fikrimdi.' derken, babasına 'Aday olursan Mourinho'yu getir dedim' şeklinde konuştu.