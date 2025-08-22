onedio
Yıllar Sonra Gerçekleşen Aykut Kocaman - Baroni Buluşmasına Baroni'nin Gözyaşları Damga Vurdu

22.08.2025 - 17:21

Aykut Kocaman bazıları için tartışılabilir bir isim olsa da birçok Fenerbahçeli için kulübün en zor zamanlarında görev almış bir efsaneden çok daha öte bir isim. 

Özellikle son teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı isimler kendisiyle ilgili her zaman övgü dolu sözler sarf ediyor. 

Türkiye'ye gelen Cristiano Baroni de Aykut Kocaman'ı ziyaret etmeden ayrılmadı ve buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, Cristiano Baroni ile bir araya geldi.

Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Cristian Baroni, sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçı için İstanbul’a geldi. Eski başkan Aziz Yıldırım’ı da ziyaret eden Baroni, sürpriz bir buluşmaya imza attı.

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe’de görev yaptığı dönemde hocası olan Aykut Kocaman ile bir araya geldi. Görüşmeye, üzerinde Kocaman’ın 10 numaralı formasıyla gelen Baroni, tecrübeli teknik adama sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Baroni, duygusal anların ardından Kocaman’a teşekkür ederek, “Türkiye’de bu insanları bana sevdiren, onların gözünde böyle bir yere koyan siz oldunuz. İlk dönemde ayrılmayı düşünüyordum ama sizin sayenizde kaldım ve her şey değişti. Bana kattığınız her şey için minnettarım.” ifadelerini kullandı.

Buluşmanın sonunda Aykut Kocaman, Baroni’nin giydiği 10 numaralı formayı imzalayarak ona unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Baroni'nin gözyaşlarını tutamadığı o anlar kameralara da yansıdı:

