Yıllar Sonra Gerçekleşen Aykut Kocaman - Baroni Buluşmasına Baroni'nin Gözyaşları Damga Vurdu

Aykut Kocaman bazıları için tartışılabilir bir isim olsa da birçok Fenerbahçeli için kulübün en zor zamanlarında görev almış bir efsaneden çok daha öte bir isim.

Özellikle son teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı isimler kendisiyle ilgili her zaman övgü dolu sözler sarf ediyor.

Türkiye'ye gelen Cristiano Baroni de Aykut Kocaman'ı ziyaret etmeden ayrılmadı ve buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.