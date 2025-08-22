Dursun Özbek’ten Barış Alper Yılmaz Hakkında Açıklama: “Transferine İzin Vermeyeceğiz”

“Bu dönem Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene başarılı olan takımı muhafaza etmek planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olan takımın oyuncularından bir tanesi de Osimhen. Osimhen’in transferiyle sezona başladık. Sonra da Leroy Sane’yi aldık. Planlama çerçevesinde de diğer tespit ettiğimiz noktasal transferlerin de peşinde koşuyoruz. Hal böyleyken başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum. Şimdi bu amacımızdan vazgeçmemiz doğru olmazdı. O nedenle aynı takımı muhafaza etmeyi uygun buluyoruz.

Barış Alper bizim sevdiğimiz çok önemli bir futbolcumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük. Galatasaray Başkanı olarak Galatasaray başarısına hedeflenmiş bir kişiyim. Sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında uygulanıyor sezon sonunda da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz. Avrupa için bir kadro planlaması yaptık.”