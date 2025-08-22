onedio
Dursun Özbek’ten Barış Alper Yılmaz Hakkında Açıklama: “Transferine İzin Vermeyeceğiz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 12:02

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili dedikodular hakkında düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı. Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in, Barış Alper Yılmaz transferi hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

“Bu dönem Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene başarılı olan takımı muhafaza etmek planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olan takımın oyuncularından bir tanesi de Osimhen. Osimhen’in transferiyle sezona başladık. Sonra da Leroy Sane’yi aldık. Planlama çerçevesinde de diğer tespit ettiğimiz noktasal transferlerin de peşinde koşuyoruz. Hal böyleyken başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum. Şimdi bu amacımızdan vazgeçmemiz doğru olmazdı. O nedenle aynı takımı muhafaza etmeyi uygun buluyoruz. 

Barış Alper bizim sevdiğimiz çok önemli bir futbolcumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük. Galatasaray Başkanı olarak Galatasaray başarısına hedeflenmiş bir kişiyim. Sezon başında plan yapıyorsunuz, sezon ortasında uygulanıyor sezon sonunda da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz. Avrupa için bir kadro planlaması yaptık.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
bolkepce

bırakın gitsin sonra Abdülkadir Ömür gibi hem gidemiyor hem bir daha o fiyatlara çıkamayabiliyor , bırakın gitsin kulüp kazansın sonra gelir geri