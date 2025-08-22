Dursun Özbek’ten Barış Alper Yılmaz Hakkında Açıklama: “Transferine İzin Vermeyeceğiz”
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili dedikodular hakkında düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı. Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ın takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in, Barış Alper Yılmaz transferi hakkındaki açıklamaları şu şekilde:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bırakın gitsin sonra Abdülkadir Ömür gibi hem gidemiyor hem bir daha o fiyatlara çıkamayabiliyor , bırakın gitsin kulüp kazansın sonra gelir geri