Sen Eve Girince Hangi Film Karakterine Dönüşüyorsun?
Gün boyunca onlarca role giriyoruz. Toplu taşımada sabırlı bir figüran, işte ya da okulda sorumluluk sahibi bir başrol, arkadaş ortamında ise bambaşka bir karakter… Ama eve girince?
Kapı kapandığı anda maskeler düşüyor. Eşofmanlar giyiliyor, yüz ifadesi değişiyor, ses tonu bile başka bir hal alıyor. Çünkü ev dediğimiz yer, kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığımız tek sahne.
İşte bu test, tam olarak o sahneyi mercek altına alıyor.
Peki hiç düşündün mü eve girince tam olarak hangi film karakterine dönüşüyorsun? Dram mı başlıyor, komedi mi, yoksa epik bir yalnızlık sahnesi mi? Hazırsan teste geçelim ve eve girdiğinde hangi film karakterine dönüştüğünü bulalım!
1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.
3. Kapıdan içeri girer girmez yaptığın ilk şey hangisi?
4. Evdeyken kendinle konuştuğun olur mu?
5. Temizlikle ilgili kararları verirken hangisi senin için daha önemli?
6. Eve gelince ruh halin genelde nasıl oluyor?
7. Eve girer girmez yerdeki kırıntıları fark ettiğinde aklından hangisi geçiyor?
8. Eve girince karakterinin hangi yönü baskınlaşır?
9. Son olarak evde yalnız kalmak seni genelde iyi hissettirir mi?
Sen eve girince “The Intern – Ben Whittaker”a dönüşüyorsun!
Sen eve girince “This Is Us – Rebecca Pearson”a dönüşüyorsun!
Sen eve girince “The Big Lebowski – The Dude” oluyorsun!
Sen eve girince “Lost in Translation – Charlotte” oluyorsun!
