Kafa Karıştıran Instagram Paylaşımı: Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Bilmecesi

21.08.2025 - 19:11

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz sezona harika bir başlangıç yapmıştı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden NEOM’un ciddi bir bonservis ve maaşla kadrosuna katmak istediği iddia edilen Barış Alper Yılmaz’ın Instagram paylaşımı kafa karıştırdı. Barış Alper, Instagram hikayesinde sadece siyah ekran paylaşınca transfer oluyor iddialarını da beraberinde getirdi. Barış Alper’in siyah paylaşımını ölümü üzerinden bugün tam 1 yıl geçen Narin Güran için yaptığı da iddia ediliyor.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz iki gündür olduğu gibi bugün de Sarı-kırmızı ekiple idmana çıkmadı. Barış Alper Yılmaz’ın geçirdiği enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadığı konuşuluyor.

Mücadelesi ve hırsı ile Galatasaraylı taraftarların en sevdiği oyuncuların başında gelen Barış Alper Yılmaz’ın transferi ile ilgili iddialar gündemde.

Barış Alper’in Yılmaz’ın öğle saatlerinde yaptığı Instagram paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise NEOM’un Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’a 30+5 milyon euro teklif ettiğini ama Galatasaray’ın 60 milyon euro istediğini iddia etti.

Suudi Arabistan kulübünün Barış Alper Yılmaz’a yıllık maaş olarak ise 10 milyon euro önerdiği konuşuluyor.

