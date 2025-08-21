Kafa Karıştıran Instagram Paylaşımı: Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Bilmecesi
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz sezona harika bir başlangıç yapmıştı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden NEOM’un ciddi bir bonservis ve maaşla kadrosuna katmak istediği iddia edilen Barış Alper Yılmaz’ın Instagram paylaşımı kafa karıştırdı. Barış Alper, Instagram hikayesinde sadece siyah ekran paylaşınca transfer oluyor iddialarını da beraberinde getirdi. Barış Alper’in siyah paylaşımını ölümü üzerinden bugün tam 1 yıl geçen Narin Güran için yaptığı da iddia ediliyor.
Öte yandan Barış Alper Yılmaz iki gündür olduğu gibi bugün de Sarı-kırmızı ekiple idmana çıkmadı. Barış Alper Yılmaz’ın geçirdiği enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadığı konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mücadelesi ve hırsı ile Galatasaraylı taraftarların en sevdiği oyuncuların başında gelen Barış Alper Yılmaz’ın transferi ile ilgili iddialar gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Alper’in Yılmaz’ın öğle saatlerinde yaptığı Instagram paylaşımı ise kafaları karıştırdı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise NEOM’un Barış Alper Yılmaz için Galatasaray’a 30+5 milyon euro teklif ettiğini ama Galatasaray’ın 60 milyon euro istediğini iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın