Kafa Karıştıran Instagram Paylaşımı: Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz Bilmecesi

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz sezona harika bir başlangıç yapmıştı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden NEOM’un ciddi bir bonservis ve maaşla kadrosuna katmak istediği iddia edilen Barış Alper Yılmaz’ın Instagram paylaşımı kafa karıştırdı. Barış Alper, Instagram hikayesinde sadece siyah ekran paylaşınca transfer oluyor iddialarını da beraberinde getirdi. Barış Alper’in siyah paylaşımını ölümü üzerinden bugün tam 1 yıl geçen Narin Güran için yaptığı da iddia ediliyor.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz iki gündür olduğu gibi bugün de Sarı-kırmızı ekiple idmana çıkmadı. Barış Alper Yılmaz’ın geçirdiği enfeksiyon nedeniyle idmanda yer almadığı konuşuluyor.