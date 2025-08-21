Oosterwolde’nin Maçtaki Talihsiz Anının İfşa Olmasının Ardından Icardi’nin Sevgilisinden Olay Yaratan Paylaşım

Fenerbahçe’nin dün akşam Benfica ile oynadığı karşılaşmada Oosterwolde’nin yaşadığı “iş kazası” gündem olmuştu. Daha önce Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi de cinsel organı ile gündeme gelmiş ve Oosterwolde’nin idmanda yaptığı hareket “Icardi ile dalga geçti” olarak yorumlanmıştı.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in sosyal medya hesabından paylaştığı Icardi’nin iç çamaşırlı pozu ise gündem oldu. İşte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki “bamya” tartışmalarında tüm yaşananlar…