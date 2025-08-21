Oosterwolde’nin Maçtaki Talihsiz Anının İfşa Olmasının Ardından Icardi’nin Sevgilisinden Olay Yaratan Paylaşım
Fenerbahçe’nin dün akşam Benfica ile oynadığı karşılaşmada Oosterwolde’nin yaşadığı “iş kazası” gündem olmuştu. Daha önce Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi de cinsel organı ile gündeme gelmiş ve Oosterwolde’nin idmanda yaptığı hareket “Icardi ile dalga geçti” olarak yorumlanmıştı.
Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in sosyal medya hesabından paylaştığı Icardi’nin iç çamaşırlı pozu ise gündem oldu. İşte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki “bamya” tartışmalarında tüm yaşananlar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolda birçok paylaşımı beraberinde getiren “bamya” tartışmaları ilk olarak Natasha Rey isimli sosyal medya fenomenin paylaşımı ile ortaya çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde’nin idmanda çekilmiş bir fotoğrafı ise Icardi ile dalga geçiyor olarak yorumlanmıştı.
Oosterwolde’nin idmandaki görüntüleri 👇
China Suarez’in Icardi paylaşımı 👇
China Suarez’in iç çamaşırlı Icardi paylaşımı sosyal medyada da aniden gündem oldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın