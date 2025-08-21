onedio
Oosterwolde’nin Maçtaki Talihsiz Anının İfşa Olmasının Ardından Icardi’nin Sevgilisinden Olay Yaratan Paylaşım

Mauro Icardi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.08.2025 - 16:14

Fenerbahçe’nin dün akşam Benfica ile oynadığı karşılaşmada Oosterwolde’nin yaşadığı “iş kazası” gündem olmuştu. Daha önce Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi de cinsel organı ile gündeme gelmiş ve Oosterwolde’nin idmanda yaptığı hareket “Icardi ile dalga geçti” olarak yorumlanmıştı.

Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in sosyal medya hesabından paylaştığı Icardi’nin iç çamaşırlı pozu ise gündem oldu. İşte Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki “bamya” tartışmalarında tüm yaşananlar…

Futbolda birçok paylaşımı beraberinde getiren “bamya” tartışmaları ilk olarak Natasha Rey isimli sosyal medya fenomenin paylaşımı ile ortaya çıkmıştı.

Icardi’nin çıplak fotoğraflarını paylaşan fenomen, cinsel organını küçük olduğunu iddia ederek dalga geçmişti. 

Icardi ise iddiaların eski eşi Wanda Nara tarafından çıkarıldığını söyleyerek Galatasaray’ın Manchester United ile oynadığı bir maçtan fotoğrafını paylaşmıştı.

Fenerbahçe’nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde’nin idmanda çekilmiş bir fotoğrafı ise Icardi ile dalga geçiyor olarak yorumlanmıştı.

Oosterwolde’nin dün akşam oynanan Benfica maçında yaşadığı “iş kazası” ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in, yıldız golcünün iç çamaşırı ile çekilmiş fotoğrafını paylaşması ise Oosterwolde’ye gönderme olarak algılandı.

China Suarez’in Icardi paylaşımı 👇

China Suarez’in iç çamaşırlı Icardi paylaşımı sosyal medyada da aniden gündem oldu. 👇

'Bu işin sonu nereye varacak?'

'Bu kiloyla dakika oynatılmamalı. Böyle kaptan mı olur? Üstüne almış hatta sanki.'

'Olum Osimhen akım falan sanıp çekip atacak diye korkuyorum.'

'Millet koynunda yılan besliyor, benim kaptanım boxerın içinde besliyor. Devam kapom.'

'Çorap koymuşsun içine tatlım anlamıyoruz mu sandın.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
