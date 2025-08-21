onedio
Fenerbahçeli Oosterwolde'nin İş Kazasıyla Galatasaray Taraftarı Dalga Geçti

Fenerbahçeli Oosterwolde'nin İş Kazasıyla Galatasaray Taraftarı Dalga Geçti

21.08.2025 - 11:02

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında evinde Benfica ile karşılaştığı maç golsüz geçti. 10 kişi kalınca kapanan Portekiz ekibini açamayan Fenerbahçeli futbolcular ve Jose Mourinho avantajı rakibe bıraktıkları için eleştirildi. Ancak maçta yaşanan anlık bir durum sosyal medyada konuşuldu.

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısının ikili mücadelede geçirdiği iş kazası haliyle en az maç kadar konuşuldu.

Etme bulma dünyası dendi...

Diğer tepkiler şöyle;

Mesut Mutlu Bahtiyar

FB sahada 12 kişi, hükmen mağlup sayılmalı...

Thistle

Çok kötü olmuş lan. Valla, büyük, pardon, küçük utanç.