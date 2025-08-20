Mimar Selim Bey’in Elinden Çıkmış Gibi: Daha Önce Böyle Şatafatlı Tuvalet Görmediğinize Eminiz!

Bir döneme 'Evim Şahane' programıyla damgasını vuran Mimar Selim Bey'i eminim hepiniz tanıyorsunuzdur. Hem sempatikliği hem akıllara durgunluk veren tasarımları aradan ne kadar yıl geçerse geçsin hâlâ hafızalarda tazeleğini koruyor. Sadelikten yanaysanız ve minimalizmin hakim olduğu bir salon istiyorsanız rahat olun! Mimar Selim Bey size en şatafatlı en renkli salonu teslim eder... TikTok'ta '@hacermeralll' isimli kullanıcı görüp görebileceğiniz en şatafatlı tuvaleti paylaşarak gündem oldu. Videoyu izleyenler 'Adeta Selim bey yapmış gibi...' demekten kendini alıkoyamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eminim daha önce böyle tuvalet görmediniz!
Videoya gelen yorumlardan bazılar şöyle:
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın