Mimar Selim Bey’in Elinden Çıkmış Gibi: Daha Önce Böyle Şatafatlı Tuvalet Görmediğinize Eminiz!

Dilara Şimşek
20.08.2025 - 18:03

Bir döneme 'Evim Şahane' programıyla damgasını vuran Mimar Selim Bey'i eminim hepiniz tanıyorsunuzdur. Hem sempatikliği hem akıllara durgunluk veren tasarımları aradan ne kadar yıl geçerse geçsin hâlâ hafızalarda tazeleğini koruyor. Sadelikten yanaysanız ve minimalizmin hakim olduğu bir salon istiyorsanız rahat olun! Mimar Selim Bey size en şatafatlı en renkli salonu teslim eder... TikTok'ta '@hacermeralll' isimli kullanıcı görüp görebileceğiniz en şatafatlı tuvaleti paylaşarak gündem oldu. Videoyu izleyenler 'Adeta Selim bey yapmış gibi...' demekten kendini alıkoyamadı. 

Buradan izleyebilirsiniz:

Eminim daha önce böyle tuvalet görmediniz!

'@hacermeralll' isimli TikTok kullanıcısı o videoyu 'Hayatta gördüğü en güzel tuvalete girince kızlar;' notuyla paylaştı. Videoyu izleyenler orayı bir düğün salonu sandı... Tuvalet olduğunu anlamak ise epey zordu. Kısa sürede dikkat çeken videoya birbirinden komik yorumlar yağdı.

Videoya gelen yorumlardan bazılar şöyle:

