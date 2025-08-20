Mimar Selim Bey’in Elinden Çıkmış Gibi: Daha Önce Böyle Şatafatlı Tuvalet Görmediğinize Eminiz!

Bir döneme 'Evim Şahane' programıyla damgasını vuran Mimar Selim Bey'i eminim hepiniz tanıyorsunuzdur. Hem sempatikliği hem akıllara durgunluk veren tasarımları aradan ne kadar yıl geçerse geçsin hâlâ hafızalarda tazeleğini koruyor. Sadelikten yanaysanız ve minimalizmin hakim olduğu bir salon istiyorsanız rahat olun! Mimar Selim Bey size en şatafatlı en renkli salonu teslim eder... TikTok'ta '@hacermeralll' isimli kullanıcı görüp görebileceğiniz en şatafatlı tuvaleti paylaşarak gündem oldu. Videoyu izleyenler 'Adeta Selim bey yapmış gibi...' demekten kendini alıkoyamadı.

Kaynak