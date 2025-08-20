onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Haftada 4 Gün Çalışıp 3 Gün İzin Yapmak Mümkün mü? Yeni Çalışma Modeli Araştırmasından İlginç Sonuçlar

Haftada 4 Gün Çalışıp 3 Gün İzin Yapmak Mümkün mü? Yeni Çalışma Modeli Araştırmasından İlginç Sonuçlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.08.2025 - 10:53

Yapılan bir araştırma haftada dört gün çalışma ve üç gün izin yapmanın üretkenliği ve verimi artırdığını ortaya koydu. Boston College araştırmacıları 6 ülkeden 141 şirketle bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada çalışanların tükenmişlik, mesleki tatmin, fiziksel sağlık ve ruh sağlığına odaklanıldı. Araştırmanın sonucunda ise çalışanların sağlığında iyileşmeler; işte ise verimin arttığı ortaya konuldu. Peki vatandaşlar haftada 4 gün çalışıp 3 gün izin yapma konusunda ne diyor?

Kaynak

Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni çalışma modeline dair bir araştır gerçekleştirildi.

Yeni çalışma modeline dair bir araştır gerçekleştirildi.

ABD’de yapılan araştırma tam da bu sorulara ışık tutuyor. Boston College araştırmacıları BD, İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda ve Yeni Zelanda'dan 141 şirketi dahil ederek bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar tükenmişlik, mesleki tatmin, fiziksel sağlık ve ruh sağlığı gibi dört temel kriter üzerine eğildi. 

Araştırmanın baş yazarı Wen Fan, 'Çalışanların sağlığında ciddi iyileşmeler saptadık. Şirketlerin de üretkenlik ve kârlılık bakımından kazançları oldu. Araştırma bittikten sonra katılanların yüzde 90'ı dört gün çalışmaya devam etmeyi seçti' dedi.

Araştırmadan ilginç sonuçlar: Çalışanların sağlığı iyileşti, refahı arttı.

Araştırma 2 bin 896 kişiyle yapıldı. Çalışandan alınan deneme öncesi ve sonrası verilerin analizi, tükenmişlik, iş tatmini, ruh sağlığı ve fiziksel sağlıkta iyileşmeler olduğunu gösteriyor.

Nature Human Behaviour'da yayınlanan araştırmada şu ifadeler yer aldı:

'Hem şirket düzeyinde hem de çalışan düzeyinde çalışma saatlerindeki azalmalar, refah kazanımlarıyla ilişkili. ve daha büyük birey düzeyindeki (ancak şirket düzeyindeki değil) azalmalar, refahta daha büyük iyileşmelerle ilişkilidir. Bu ilişkiye aracılık eden üç temel faktör vardır: Lendi bildirilen çalışma becerisinde iyileşme, uyku problemlerinde azalma ve yorgunlukta azalma. Sonuçlar, geliri koruyan 4 günlük çalışma haftalarının, çalışanların refahını artırmak için etkili bir örgütsel müdahale olduğunu göstermektedir.'

Beş gün çalışıp iki gün izin yapmak zorunlu mu? Araştırmalar 4 gün çalışıp 3 gün izin yapmanın verimini ortaya koyarken neden uygulanmıyor?

Beş gün çalışıp iki gün izin yapmak zorunlu mu? Araştırmalar 4 gün çalışıp 3 gün izin yapmanın verimini ortaya koyarken neden uygulanmıyor?

Çin’de “996” adı verilen çalışma düzeni oldukça yaygın; sabah 9’dan akşam 9’a, haftada 6 gün mesai yapmak birçok sektörde normal kabul ediliyor. Hindistan’da da hızla büyüyen teknoloji ve finans alanlarında, küresel talepleri karşılamak için uzun mesailer neredeyse zorunlu hale geliyor.

Profesör Fan, “Çin, Hindistan, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde çok çalışmak bir prestij unsuru olarak görülüyor” diyor.

Japonya’da ise ücretsiz fazla mesai o kadar yaygın ki, aşırı çalışmadan ölmeyi ifade eden özel bir kelime bile var: Karoshi.

Ülkenin iş piyasası uzmanlarından Hiroshi Ono, “Japonya’da iş yalnızca bir görev değil, aynı zamanda toplumsal bir ritüeldir” diyor. Ona göre işe erken gitmek ve geç çıkmak, yapılması gereken işler olduğu için değil, bağlılığı göstermek adına yapılan bir davranış.

Japonların kolektivist kültürünün de bunda etkili olduğunu vurgulayan Ono, “Çalışanlara tanınan izinler ve yeni baba olanların hakları genellikle kullanılmıyor. Erkekler bir yıla kadar izin hakkına sahip ama çoğu bunu kullanmıyor; iş arkadaşlarına yük olmak istemiyorlar” ifadelerini kullanıyor.

Prof. Fan ise kendi araştırmalarının ve benzer çalışmaların, fazla çalışma kültürü güçlü ülkelerde bile bakış açısını değiştirebileceğini düşünüyor.

Nitekim İzlanda’da iş gücünün yüzde 90’ı ya daha kısa sürelerle çalışıyor ya da haftalık iş günlerini azaltabiliyor. Tokyo’da da dört gün çalışma sistemine geçiş için projeler hazırlanıyor. Güney Kore’de ise bu yılın sonbaharında benzer bir uygulamanın denemesi başlayacak.

Peki vatandaş yeni araştırmaya ne diyor? Habertürk, halka sordu. Buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
3
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın