Haftada 4 Gün Çalışıp 3 Gün İzin Yapmak Mümkün mü? Yeni Çalışma Modeli Araştırmasından İlginç Sonuçlar

Çin’de “996” adı verilen çalışma düzeni oldukça yaygın; sabah 9’dan akşam 9’a, haftada 6 gün mesai yapmak birçok sektörde normal kabul ediliyor. Hindistan’da da hızla büyüyen teknoloji ve finans alanlarında, küresel talepleri karşılamak için uzun mesailer neredeyse zorunlu hale geliyor.

Profesör Fan, “Çin, Hindistan, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde çok çalışmak bir prestij unsuru olarak görülüyor” diyor.

Japonya’da ise ücretsiz fazla mesai o kadar yaygın ki, aşırı çalışmadan ölmeyi ifade eden özel bir kelime bile var: Karoshi.

Ülkenin iş piyasası uzmanlarından Hiroshi Ono, “Japonya’da iş yalnızca bir görev değil, aynı zamanda toplumsal bir ritüeldir” diyor. Ona göre işe erken gitmek ve geç çıkmak, yapılması gereken işler olduğu için değil, bağlılığı göstermek adına yapılan bir davranış.

Japonların kolektivist kültürünün de bunda etkili olduğunu vurgulayan Ono, “Çalışanlara tanınan izinler ve yeni baba olanların hakları genellikle kullanılmıyor. Erkekler bir yıla kadar izin hakkına sahip ama çoğu bunu kullanmıyor; iş arkadaşlarına yük olmak istemiyorlar” ifadelerini kullanıyor.

Prof. Fan ise kendi araştırmalarının ve benzer çalışmaların, fazla çalışma kültürü güçlü ülkelerde bile bakış açısını değiştirebileceğini düşünüyor.

Nitekim İzlanda’da iş gücünün yüzde 90’ı ya daha kısa sürelerle çalışıyor ya da haftalık iş günlerini azaltabiliyor. Tokyo’da da dört gün çalışma sistemine geçiş için projeler hazırlanıyor. Güney Kore’de ise bu yılın sonbaharında benzer bir uygulamanın denemesi başlayacak.