Haftada 4 Gün Çalışıp 3 Gün İzin Yapmak Mümkün mü? Yeni Çalışma Modeli Araştırmasından İlginç Sonuçlar
Yapılan bir araştırma haftada dört gün çalışma ve üç gün izin yapmanın üretkenliği ve verimi artırdığını ortaya koydu. Boston College araştırmacıları 6 ülkeden 141 şirketle bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada çalışanların tükenmişlik, mesleki tatmin, fiziksel sağlık ve ruh sağlığına odaklanıldı. Araştırmanın sonucunda ise çalışanların sağlığında iyileşmeler; işte ise verimin arttığı ortaya konuldu. Peki vatandaşlar haftada 4 gün çalışıp 3 gün izin yapma konusunda ne diyor?
Yeni çalışma modeline dair bir araştır gerçekleştirildi.
Araştırmadan ilginç sonuçlar: Çalışanların sağlığı iyileşti, refahı arttı.
Beş gün çalışıp iki gün izin yapmak zorunlu mu? Araştırmalar 4 gün çalışıp 3 gün izin yapmanın verimini ortaya koyarken neden uygulanmıyor?
