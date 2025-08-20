Emeklilik Başvurusunda Büyük Hata: Bir Aylık Maaş Kaybını Önlemek İçin Ne Yapmalı?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından yaptığı paylaşımda emeklilik başvurularında kritik bir detaya dikkat çekti. Erdursun’un paylaşımına göre, başvuruların resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi halinde, SGK’ya yapılan işlemler ilk iş gününe sarkıyor. Bu durumda vatandaşın hak ettiği maaş bir ay gecikmeli yatıyor. Peki 1 aylık maaş kaybı yaşamamak için ne yapılmalı?