Emeklilik Başvurusunda Büyük Hata: Bir Aylık Maaş Kaybını Önlemek İçin Ne Yapmalı?

Emeklilik Başvurusunda Büyük Hata: Bir Aylık Maaş Kaybını Önlemek İçin Ne Yapmalı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
20.08.2025 - 07:01

Türkiye’de milyonlarca kişi emeklilik için başvuru hazırlığı yapıyor. Vatandaşlar emekli olurken nasıl yüksek maaş alacağının yollarını arıyor. Emeklilik hazırlığı yapanlar için kritik uyarı Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan geldi. Özgür Erdursun, maaşta 1 aylık kayıp yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Türkiye'de vatandaşların çoğu ya emeklilik hayali kuruyor ya da emeklilik hazırlığı yapıyor.

Türkiye'de vatandaşların çoğu ya emeklilik hayali kuruyor ya da emeklilik hazırlığı yapıyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabından yaptığı paylaşımda emeklilik başvurularında kritik bir detaya dikkat çekti. Erdursun’un paylaşımına göre, başvuruların resmi tatil veya hafta sonuna denk gelmesi halinde, SGK’ya yapılan işlemler ilk iş gününe sarkıyor. Bu durumda vatandaşın hak ettiği maaş bir ay gecikmeli yatıyor. Peki 1 aylık maaş kaybı yaşamamak için ne yapılmalı?

Bir Aylık Maaş Kaybını Önlemek İçin Ne Yapmalı?

Bir Aylık Maaş Kaybını Önlemek İçin Ne Yapmalı?

1. Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • SGK’ya şahsen başvuru

  • Posta yoluyla başvuru

  • e-Devlet üzerinden çevrimiçi başvuru (en güvenli ve hızlı yöntem)

2. Tatil Gününde Emeklilik Başvurusu Yapılır mı?

  • SGK müdürlükleri resmi tatil ve hafta sonu günlerinde kapalı olduğundan, başvuru bir sonraki iş gününe aktarılır.

  • Bu durumda başvuru tarihi olarak tatilden sonraki gün esas alınır.

3. Maaş Kaybı Nasıl Oluyor?

  • Emekli maaşları başvurulan tarihi takip eden ayın başından itibaren hesaplanıyor.

  • Başvuru tatil nedeniyle bir gün bile gecikirse, bir aylık maaş kaybı yaşanabiliyor.

4. Maaş Kaybını Önlemek İçin Ne Yapmalı?

  • Mutlaka e-Devlet üzerinden başvuru yapın.

  • Resmi tatil ve hafta sonlarını dikkate alarak başvuru tarihini planlayın.

  • Başvurunuzu ayın ilk günlerinde yapmanız tavsiye edilir.

Özgür Erdursun'un paylaşımı şöyle:

Özgür Erdursun'un paylaşımı şöyle:
twitter.com

'1️⃣ Emeklilik tarihiniz ayın son gününe denk geliyorsa dikkat!

2️⃣ Son gün hafta sonu veya resmi tatil ise kuruma fiziksel başvuru yapamazsınız.

3️⃣ Fiziksel başvuruyu tatilden sonraki ilk iş gününde yaparsanız, aylığınız bir sonraki ay başından başlar → 1 aylık kayıp yaşarsınız.

4️⃣ Bunun yerine aynı gün E-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

5️⃣ E-Devlet’te arama kutusuna “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi” yazın.

6️⃣ Kendi sigortalılık türünüzü seçin:

•4A (SSK) → Emeklilik/Yaşlılık Aylığı Talebi

•4B (Bağ-Kur) → Emeklilik Talebi

•4C (Emekli Sandığı) → Emeklilik Talebi

7️⃣ Banka tercihi ve iletişim bilgilerini girip başvuruyu onaylayın.

8️⃣ Başvurunuz tatil günü bile olsa sistem tarihi kaydeder → aylığınız bir önceki aya çekilir, kayıp olmaz.

9️⃣ Başvuru durumunuzu E-Devlet’te “Emeklilik Başvurusu Takibi” bölümünden izleyebilirsiniz.

Sonuç olarak;

Hafta sonu/ resmi tatile denk gelen emeklilik tarihlerinde E-Devlet başvurusu yapanlar 1 aylık maaş kazanır, yapmayanlar ise kaybeder.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
