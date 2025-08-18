onedio
Otomobilinizi Yenisiyle Değiştirebilirsiniz! Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.08.2025 - 13:54

Ankara’da bir bayiden sıfır otomobil satın alan bir kişi aracın çeşitli yerlerinde lekeler buldu. Vatandaşın aracın yenisiyle değiştirilmesi talebi bayi tarafından reddedildi. Bunun üzerine soluğu mahkemede alan vatandaşa Yargıtay’dan müjdeli haber geldi.

Ankara'da bir vatandaş sıfır kilometre araç satın aldı. Ancak araçta lekeler tespit eden kişi soluğu mahkemede aldı.

Ankara’da yaşayan bir kişi bayiden sıfır kilometre araç satın aldı. Vatandaş aracı aldıktan sonra aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti. Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş ‘lekelerin yıkamadan kaynaklandığını ve cila işlemiyle bu durumun geçeceğine’ yönelik yanıt aldı

Araca cila yapıldığı ve cila sonrası da lekeler geçmedi. Aracın hatasız ve sorunsuz kendisine teslim edilmesini talep eden vatandaşın isteği bayi tarafından karşılanmadı. Mağdur edilen vatandaş bu durumun üzerine soluğu mahkemede aldı.

Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar.

Şikayet üzerine Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı. Vatandaş, otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Mahkeme davacıyı haklı buldu ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Mahkeme araçtaki sorunun ‘gizli ayıp’ niteliğinde olduğunu belirtti. Kararda ise sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği dile getirildi. 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına işaret edilen Yargıtay kararında, şunlar kaydedildi:

'Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.'

