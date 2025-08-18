Otomobilinizi Yenisiyle Değiştirebilirsiniz! Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Karar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara'da bir vatandaş sıfır kilometre araç satın aldı. Ancak araçta lekeler tespit eden kişi soluğu mahkemede aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın