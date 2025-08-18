Otomobilinizi Yenisiyle Değiştirebilirsiniz! Milyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Karar

Ankara’da yaşayan bir kişi bayiden sıfır kilometre araç satın aldı. Vatandaş aracı aldıktan sonra aracın kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti. Durumu firma yetkililerine bildiren vatandaş ‘lekelerin yıkamadan kaynaklandığını ve cila işlemiyle bu durumun geçeceğine’ yönelik yanıt aldı

Araca cila yapıldığı ve cila sonrası da lekeler geçmedi. Aracın hatasız ve sorunsuz kendisine teslim edilmesini talep eden vatandaşın isteği bayi tarafından karşılanmadı. Mağdur edilen vatandaş bu durumun üzerine soluğu mahkemede aldı.