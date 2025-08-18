onedio
TÜİK İlk Kez Açıkladı: Türkiye'nin En Yoksul ve En Zengin İlçeleri Belli Oldu

Dilara Şimşek
18.08.2025 - 11:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez 'Sosyoekonomik Seviye' verilerini yayımladı. Veriler hane halkının sosyoekonomik durumunu ortaya çıkardı. Verilere göre sadece yüzde 1.1 en üst seviyede yer alıyor. TÜİK'in verileriyle Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri ve ilçeleri de belli olmuş oldu. İşte Türkiye'nin en zengin ve en yoksul illeri.

TÜİK, 'Sosyoekonomik Seviye 2023' verilerini ilk kez paylaştı.

Türkiye’deki hanehalkının sosyoekonomik durumu ilk kez TÜİK verileriyle ortaya konuldu. Sosyoekonomik Seviye (SES) rekoru 26 milyondan fazla hane için hesaplandı. Çalışma, hanelerin gelir seviyesini, eğitim düzeyi ve meslek bilgilerini derleyerek sosyoekonomik statülerini belirledi. 

2022, 2023 ve 2024 verileriyle hazırlanan raporun referans dönemi 2023 yılı olarak belirlendi.

Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu.

Türkiye'deki hanelerin sadece yüzde 1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer aldı. Araştırmaya göre yüzde 11,0'ı üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede bulunuyor.

Türkiye'nin en zengin illeri hangileri?

İstanbul, Ankara ve İzmir, üst düzey sosyoekonomik grupları barındıran iller oldu. En üst ve üst seviye grubundaki hanelerin yüzde 28,6'sı İstanbul'da, yüzde 11,5'i Ankara'da, yüzde 6,7'si İzmir, yüzde 3,9'u Bursa ve yüzde 3,3'ü ile Antalya'da bulunuyor.

Türkiye'nin en zengin ilçeleri.

İlçeler bazında yapılan analizlerde Ankara'nın Çankaya ilçesi sosyoekonomik seviyesi en yüksek olan ilçe oldu. Çankaya'yı Kadıköy (İstanbul) ve Yenimahalle (Ankara) izledi.

Türkiye'nin en zengin 7 ilçesi şöyle oldu:

1. Çankaya (Ankara)

2. Kadıköy (İstanbul)

3. Beşiktaş (İstanbul)

4. Etimesgut (Ankara)

5. Nilüfer (Bursa)

6. Bakırköy (İstanbul)

7. Güzelbahçe (İzmir)

Türkiye'nin en yoksul ilçeleri:

SES rekoru en düşük olan ilçeler ise şöyle sıralandı:

1. Çamoluk (Giresun),

2. Derebucak (Konya),

3. Doğanşar (Sivas),

4. Felahiye (Kayseri),

5. Dikmen (Sinop),

6. Pınarbaşı (Kastamonu)

7. Bayramören (Çankırı)

futboltopu20

en muhafazakar yerler en fakir

Kazım ilbasmış

Birde en fakir yerler seçimde kimlere oy vermiş oraya da bakmak lazım

