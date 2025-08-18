TÜİK İlk Kez Açıkladı: Türkiye'nin En Yoksul ve En Zengin İlçeleri Belli Oldu

Türkiye'deki hanelerin sadece yüzde 1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer aldı. Araştırmaya göre yüzde 11,0'ı üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede bulunuyor.

Türkiye'nin en zengin illeri hangileri?

İstanbul, Ankara ve İzmir, üst düzey sosyoekonomik grupları barındıran iller oldu. En üst ve üst seviye grubundaki hanelerin yüzde 28,6'sı İstanbul'da, yüzde 11,5'i Ankara'da, yüzde 6,7'si İzmir, yüzde 3,9'u Bursa ve yüzde 3,3'ü ile Antalya'da bulunuyor.