Kavga Sona Erdi: İpek Kıraç Babası İnan Kıraç’la Barıştığını Paylaştığı Fotoğrafla Duyurdu
Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan İpek Kıraç, bir süredir küs olduğu babası İnan Kıraç’a barıştığını duyurdu. İpek Kıraç, paylaştığı fotoğrafa duygusal bir not düşerek babasıyla barışma sürecini anlattı.
Öte yandan İnan Kıraç, 2024 yılında 75 yaşındaki Emine Alangonya ile evlenmişti. Kıraç, 87 yaşında evlenmek için hastaneden rapor almıştı. Sürpriz evlilik büyük tepki çekmiş İpek Kıraç ise evliliğin iptal edilmesi ve babasının akli melekelerinin yerinde olmadığına dair mahkeme sürecini başlatmıştı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde evliliği iptal etti.
İş insanı İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile olan evliliği mahkeme tarafından iptal edildi.
İpek Kıraç babası İnan Kıraç ile barıştığını bir fotoğrafla duyurdu. Kıraç o fotoğrafa şu notu düştü:
