Kavga Sona Erdi: İpek Kıraç Babası İnan Kıraç'la Barıştığını Paylaştığı Fotoğrafla Duyurdu

Kavga Sona Erdi: İpek Kıraç Babası İnan Kıraç’la Barıştığını Paylaştığı Fotoğrafla Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.08.2025 - 10:23

Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan İpek Kıraç, bir süredir küs olduğu babası İnan Kıraç’a barıştığını duyurdu. İpek Kıraç, paylaştığı fotoğrafa duygusal bir not düşerek babasıyla barışma sürecini anlattı. 

Öte yandan İnan Kıraç, 2024 yılında 75 yaşındaki Emine Alangonya ile evlenmişti. Kıraç, 87 yaşında evlenmek için hastaneden rapor almıştı. Sürpriz evlilik büyük tepki çekmiş İpek Kıraç ise evliliğin iptal edilmesi ve babasının akli melekelerinin yerinde olmadığına dair mahkeme sürecini başlatmıştı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde evliliği iptal etti.

İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile olan evliliği mahkeme tarafından iptal edildi.

İş insanı İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile olan evliliği mahkeme tarafından iptal edildi.

88 yaşındaki İnan Kıraç, 2024 yılında Emine Alangoya ile mahkemeden sağlık raporu alarak evlendi. Ancak bu evlilik başta Kıraç ailesi olmak üzere kamuoyunda büyük ses getirdi. İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasına vasi atanması talebiyle mahkemeye başvurduğunu açıklamış ve babasının maddi-manevi korunması amacıyla kısıtlanması talebinde bulunmuştu. 

Son olarak İnan Kıraç’ın sağlık durumu Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş ve avukatların vasi olarak atanmasına karar verilmişti. 

İpek Kıraç'ın başvurusu üzerine açılan davada, iş insanı İnan Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline hükmedildi.

İpek Kıraç babası İnan Kıraç ile barıştığını bir fotoğrafla duyurdu. Kıraç o fotoğrafa şu notu düştü:

İpek Kıraç babası İnan Kıraç ile barıştığını bir fotoğrafla duyurdu. Kıraç o fotoğrafa şu notu düştü:

Suna’nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve’yi seviyordum. Telefon çaldı. “Ipek Hanım, babanız sizi görmek istiyor”…birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam’ın hayali ile…. Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı.

Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadık….. “Seni çok seviyorum, seni çok özledim!” diyebildim hıçkıra hıçkıra…. Sitemliydi. “Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?” dedi. “Aramıza girdiler” diyebildim sadece. O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, akşamdan sabaha kadar bile ne çok özlediğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz…

 Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik. Önemli olan ben babama kavuştum… 

Evet devam eden bir sürü dava var ve durum çok karışık, ama ben bu güzel hatıraları biriktirebildiğim, Babamın bana tekrar “biricik yavrum” demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim icin çok ama çok şanslıyım. Hayat çok garip… Neler yaşandı, neler hissedildi ve şimdi nereye geldik… Emin olduğum tek birşey var… Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim… ❤️

