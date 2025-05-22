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İnan Kıraç Kimdir? Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç Neden Kaçırıldı?

İnan Kıraç Kimdir? Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç Neden Kaçırıldı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 22:54

Türk sanayisinin önemli isimlerinden biri olan İnan Kıraç, Koç Holding’de üst düzey görevlerde bulunmuş başarılı bir iş insanıdır. Eğitim ve kültür alanındaki katkılarıyla da tanınır. Galatasaray camiası içinde aktif rol almış, birçok vakfın kuruculuğunu üstlenmiştir. Aynı zamanda TOGG ortaklığı ve Pera Müzesi gibi projelerle de adından söz ettirmiştir. Son olarak ise kaçırılma iddiasıyla yeniden gündeme gelmiştir. 

Peki İnan Kıraç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İnan Kıraç neden kaçırıldı? İşte detaylar...

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İnan Kıraç Kimdir?

İnan Kıraç Kimdir?

İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 tarihinde Eskişehir’de doğmuş Türk sanayici ve iş insanıdır. Koç Holding’de uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Kıraç, iş dünyasının yanı sıra eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarıyla da tanınır. Galatasaray Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi önemli kuruluşların kurucuları arasında yer alır. Aynı zamanda kültür-sanat alanında Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi projelere öncülük etmiştir. İnan Kıraç, Türk sanayisinin gelişimine katkı sağlamış, etkili bir isim olarak öne çıkmaktadır.

İnan Kıraç Kaç Yaşında?

İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 doğumludur. 2025 itibarıyla 88 yaşındadır.

İnan Kıraç Nereli?

İnan Kıraç, Eskişehir doğumludur.

İnan Kıraç Kariyer Başlangıcı

İnan Kıraç Kariyer Başlangıcı

İş hayatına 1961 yılında Koç Holding’e bağlı Ormak AŞ’de satış memuru olarak başladı. 1966 yılında Otoyol Sanayi AŞ’ye genel müdür oldu. Zamanla Tofaş Grubu ve otomotiv şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevleri aldı. 1994-1998 yılları arasında Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. 1998 yılından itibaren Kıraça Şirketler Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

İnan Kıraç Kiminle Evlendi? İnan Kıraç'ın Eşi Kimdir?

İnan Kıraç Kiminle Evlendi? İnan Kıraç'ın Eşi Kimdir?

İnan Kıraç, uzun yıllar boyunca Suna Kıraç ile evliydi. 2024 yılında ise eski Koç Holding çalışanı Emine Alangoya ile evlendi. Emine Alangoya, Koç Holding’in Mali İşler Grubu’nda uzun yıllar görev yapmış deneyimli bir finans yöneticisidir. 1970 yılında şirkette çalışmaya başlayan Alangoya, yaklaşık yarım asırlık kariyerinde muhasebe müdürlüğü ve direktörlük gibi önemli pozisyonlar üstlenmiştir.

İnan Kıraç Özel Hayatı

İnan Kıraç Özel Hayatı

İnan Kıraç, merhum Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evliydi. Çiftin İpek Kıraç adında bir kızları vardır. 2024 yılında Eski Koç Holding çalışanı Emine Alangoya ile evlenmiştir.

İnan Kıraç Güncel Projeleri

İnan Kıraç Güncel Projeleri

İnan Kıraç, Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında kültür, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında destek vermeyi sürdürmektedir. Vakıf bünyesinde kurulan Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ve Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü gibi kurumlar halen aktif olarak faaliyet göstermektedir.

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İnan Kıraç Ödülleri

İnan Kıraç Ödülleri

  • 1997: Fransa Cumhurbaşkanı tarafından verilen Legion d’honneur nişanının Officier rütbesi

  • 2009: Suna Kıraç’la birlikte İstanbul Turizm Onur Ödülü

  • Yeditepe Üniversitesi’nin en büyük konferans salonuna ismi verilmiştir

İnan Kıraç Neden Kaçırıldı?

İnan Kıraç Neden Kaçırıldı?

Son dönemlerde kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, İnan Kıraç’ın kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Ancak olayın arka planına dair net ve doğrulanmış bir açıklama henüz yapılmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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