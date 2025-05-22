İnan Kıraç Kimdir? Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç Neden Kaçırıldı?

Türk sanayisinin önemli isimlerinden biri olan İnan Kıraç, Koç Holding’de üst düzey görevlerde bulunmuş başarılı bir iş insanıdır. Eğitim ve kültür alanındaki katkılarıyla da tanınır. Galatasaray camiası içinde aktif rol almış, birçok vakfın kuruculuğunu üstlenmiştir. Aynı zamanda TOGG ortaklığı ve Pera Müzesi gibi projelerle de adından söz ettirmiştir. Son olarak ise kaçırılma iddiasıyla yeniden gündeme gelmiştir.

Peki İnan Kıraç kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İnan Kıraç neden kaçırıldı? İşte detaylar...