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Emine Alangoya Kimdir? İş İnsanı İnan Kıraç ile Evlenen Emine Alangoya'nın Kariyer Hayatı ve Ailesi

Emine Alangoya Kimdir? İş İnsanı İnan Kıraç ile Evlenen Emine Alangoya'nın Kariyer Hayatı ve Ailesi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 13:36

Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, ikinci kez dünyaevine girdi. Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Kıraç, 52 yıl Koç Grubu'nun çatısı altında görev alan Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde hayatını birleştirdi. Peki, İnan Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında? Emine Alangoya'nın mesleği ve Koç Holding'deki görevi nedir? 

İşte detaylar...

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Koç Holding’in eski yöneticilerinden 87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile dünyaevine girdi.

Koç Holding’in eski yöneticilerinden 87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz Cuma günü dünyaevine giren çift bir hayli ilgi çekti. Özellikle 1998 yılında emekli olana dek Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapan 1937 doğumlu İnan Kıraç'ın yaşı nedeniyle, bu birliktelik çok konuşuldu.

İş insanı İnan Kıraç, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili Suna Kıraç ile evliydi. Başarılı iş insanı Suna Kıraç, 2020 yılında 79 yaşındayken vefat etti.

İş insanı İnan Kıraç, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili Suna Kıraç ile evliydi. Başarılı iş insanı Suna Kıraç, 2020 yılında 79 yaşındayken vefat etti.

İnan Kıraç, Suna Kıraç'ın ölümünden 4 yıl sonra ikinci kez dünyaevine girdi. Ayrıca Kıraç'ın Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde gerçekleşen nikah öncesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden 'Akli dengesi yerindedir' raporu aldığı öğrenildi.

Peki, İnan Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya Kimdir?

Emine Alangoya Kimdir?

Emine Alangoya Kimdir?

Emine Alangoya, 1949 tarihinde dünyaya geldi. Geçtiğimiz Cuma günü İnan Kıraç ile hayatını birleştiren Alangoya, 1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'deki görevine başladı. Kariyerinin yaklaşık 52 yılında Koç Holding'in finans grubunda çalıştı. Emine Alangoya, Koç Holding çatısı altında çalıştığı uzun yıllar içerisinde özellikle halka arz gibi büyüme süreçleri başta olmak üzere önemli görevlerde yer aldı. 

Alangoya, kariyerinin 43 yılında Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonunda görev yaptı. Emine Alangoya, son yıllarda ise İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.

Emine Alangoya'nın bir kızı İnan Kıraç Vakfı'nda, bir kızı Kıraça Holding'de çalışıyor!

Emine Alangoya'nın bir kızı İnan Kıraç Vakfı'nda, bir kızı Kıraça Holding'de çalışıyor!

Patronlar Dünya'sının haberine göre, Emine Alangoya'nın kızı da bir süredir İnan Kıraç Vakfı'nda çalışıyor. Alangoya'nın diğer kızı ise Kıraça Holding'de görev alıyor.

Emine Alangoya İlk Eşi Kimdi?

Emine Alangoya İlk Eşi Kimdi?

Emine Alangoya'nın ilk eşi İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinin başarılı Medeni Hukuk hocalarından Prof. Dr. Yavuz Alangoya idi. Yavuz Alangoya, emekliliğinin ardından Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci yetiştirmeye başladı. Holding'de de yönetim kurulu üyesi ve hukuk ekibinin yol göstericisi olarak görev aldı. 2016 yılında ise hayatını kaybetti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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