Emine Alangoya Kimdir? İş İnsanı İnan Kıraç ile Evlenen Emine Alangoya'nın Kariyer Hayatı ve Ailesi

Emine Alangoya, 1949 tarihinde dünyaya geldi. Geçtiğimiz Cuma günü İnan Kıraç ile hayatını birleştiren Alangoya, 1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'deki görevine başladı. Kariyerinin yaklaşık 52 yılında Koç Holding'in finans grubunda çalıştı. Emine Alangoya, Koç Holding çatısı altında çalıştığı uzun yıllar içerisinde özellikle halka arz gibi büyüme süreçleri başta olmak üzere önemli görevlerde yer aldı.

Alangoya, kariyerinin 43 yılında Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonunda görev yaptı. Emine Alangoya, son yıllarda ise İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.