Emine Alangoya Kimdir? İş İnsanı İnan Kıraç ile Evlenen Emine Alangoya'nın Kariyer Hayatı ve Ailesi
Emine Alangoya Kimdir? İş İnsanı İnan Kıraç ile Evlenen Emine Alangoya'nın Kariyer Hayatı ve Ailesi
Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, ikinci kez dünyaevine girdi. Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Kıraç, 52 yıl Koç Grubu'nun çatısı altında görev alan Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde hayatını birleştirdi. Peki, İnan Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında? Emine Alangoya'nın mesleği ve Koç Holding'deki görevi nedir?
İşte detaylar...
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Koç Holding’in eski yöneticilerinden 87 yaşındaki İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile dünyaevine girdi.
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İş insanı İnan Kıraç, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili Suna Kıraç ile evliydi. Başarılı iş insanı Suna Kıraç, 2020 yılında 79 yaşındayken vefat etti.
Emine Alangoya Kimdir?
Emine Alangoya'nın bir kızı İnan Kıraç Vakfı'nda, bir kızı Kıraça Holding'de çalışıyor!
Emine Alangoya İlk Eşi Kimdi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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