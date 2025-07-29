İnan Kıraç'ın Vasilerinin Avukata 128 Milyon TL Verdiği İddiasına Soruşturma Başlatıldı

Gerçekgündem yazarı Seyhan Avşar, son aylarda Anadolu Adliyesi'nde tüm vasi dosyalarının, kıdemleri dahi olmayan bazı genç avukatlara verildiğini, vasi olarak atanacak kişilere referans olan yargı mensubunun ise yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim olduğunu öne sürdü.

İş insanı İnan Kıraç'a atanan vasilerin, atadıkları avukata 128 milyon TL ödenmesine karar verdiğini iddia eden Avşar, 'Mal varlığı oldukça çok olan ve kimsesiz yaşlılara atanan bu vasilerin, yaşlıların taşınmazlarını kafalarına göre işletip, sudan ucuz fiyatlara birilerine kiraya verdiği iddiaları ise oldukça vahim' ifadelerini kullandı.