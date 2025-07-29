İnan Kıraç'ın Vasilerinin Avukata 128 Milyon TL Verdiği İddiasına Soruşturma Başlatıldı
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
Gazeteci Seyhan Avşar’ın gündeme getirdiği haberde, vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verilmesi tartışma yaratmıştı.
Mynet'te yer alan habere göre; İş insanı İnan Kıraç hakkında verilen vesayet kararı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla HSK tarafından inceleme başlatıldı.
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İş insanı İnan Kıraç'ın 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıktı.
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Gazeteci Seyhan Avşar ise flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Bu iddialar sonrasında soruşturma başlatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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