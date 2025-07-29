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İnan Kıraç'ın Vasilerinin Avukata 128 Milyon TL Verdiği İddiasına Soruşturma Başlatıldı

İnan Kıraç'ın Vasilerinin Avukata 128 Milyon TL Verdiği İddiasına Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 14:22

Gazeteci Seyhan Avşar’ın gündeme getirdiği haberde, vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verilmesi tartışma yaratmıştı. 

Mynet'te yer alan habere göre; İş insanı İnan Kıraç hakkında verilen vesayet kararı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla HSK tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
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İş insanı İnan Kıraç'ın 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıktı.

İş insanı İnan Kıraç'ın 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıktı.

Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraçİstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde evliliğin iptali için başvurdu. 

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, İnan Kıraç'ın 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. 26 Şubat'ta Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirildi. Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atadı. Ayrıca mahkeme İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç’a ait taşınırlarla banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleriyle varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

Gazeteci Seyhan Avşar ise flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Gazeteci Seyhan Avşar ise flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Gerçekgündem yazarı Seyhan Avşar, son aylarda Anadolu Adliyesi'nde tüm vasi dosyalarının, kıdemleri dahi olmayan bazı genç avukatlara verildiğini, vasi olarak atanacak kişilere referans olan yargı mensubunun ise yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim olduğunu öne sürdü. 

İş insanı İnan Kıraç'a atanan vasilerin, atadıkları avukata 128 milyon TL ödenmesine karar verdiğini iddia eden Avşar, 'Mal varlığı oldukça çok olan ve kimsesiz yaşlılara atanan bu vasilerin, yaşlıların taşınmazlarını kafalarına göre işletip, sudan ucuz fiyatlara birilerine kiraya verdiği iddiaları ise oldukça vahim' ifadelerini kullandı.

Bu iddialar sonrasında soruşturma başlatıldı.

Bu iddialar sonrasında soruşturma başlatıldı.

Mynet’te yer alan habere göre;  İş insanı İnan Kıraç’a atanan vasi hakkında birçok iddia gündeme gelmişti! Gazeteci Seyhan Avşar, İnan Kıraç dosyasında vasilerin atadığı avukata 128 milyon TL verilmesi konusunda belgeler paylaşmıştı. Mynet’in özel haberine göre Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç talimatıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri, iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı iddiası ve yüksek meblağlı vekalet ücreti ödemesi iddiaları kapsamlı şekilde incelenecek ve rapor hazırlanacak!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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