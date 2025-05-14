Bomba İddia: Yeni Eşi İnan Kıraç’ı Kaçırdı! Avukatlar Uzaklaştırma Kararı İçin Hareke Geçti
İş insanı İnan Kıraç, 2024 yılında sağlık raporu alarak 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç'ın kızı ve Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan İpek Kıraç, babasının 'akli dengesinin yerinde olmadığı' gerekçesiyle bu evliliğe itiraz etmiş; babasına vasi atanması talebinde bulunmuştu. Son olarak mahkeme, İnan Kıraç’a demans teşhisi koydu ve vasi atanmasına karar verdi. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre, Emine Alangoya İnan Kıraç’ı adeta kaçırdı. Kıraç'a atanan vasi avukatlar, Alangoya hakkında uzaklaştırma kararında bulunacak.
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88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç bir süredir gündemi meşgul eden isimlerden.
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İddia: Emine Alangoya hemşireleri içeri almadı, İnan Kıraç’ı 1 hafta içinde üç kente götürdü.
İnan Kıraç’ın vasileri Emine Alangoya hakkında uzaklaştırma başvurusunda bulundu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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😀😝😛😂🤣😜😁😃😄😆😅😝😛
rahmi koç 95 yaşında onun akıl sağlığı nasıl acaba
karısı 2020 yılında öldü elini daha çabuk tutsaydın keşke evlenmek için