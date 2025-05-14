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Bomba İddia: Yeni Eşi İnan Kıraç’ı Kaçırdı! Avukatlar Uzaklaştırma Kararı İçin Hareke Geçti

Bomba İddia: Yeni Eşi İnan Kıraç’ı Kaçırdı! Avukatlar Uzaklaştırma Kararı İçin Hareke Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 16:33

İş insanı İnan Kıraç, 2024 yılında sağlık raporu alarak 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç'ın kızı ve Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan İpek Kıraç, babasının 'akli dengesinin yerinde olmadığı' gerekçesiyle bu evliliğe itiraz etmiş; babasına vasi atanması talebinde bulunmuştu. Son olarak mahkeme, İnan Kıraç’a demans teşhisi koydu ve vasi atanmasına karar verdi. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre, Emine Alangoya İnan Kıraç’ı adeta kaçırdı. Kıraç'a atanan vasi avukatlar, Alangoya hakkında uzaklaştırma kararında bulunacak.

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88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç bir süredir gündemi meşgul eden isimlerden.

88 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç bir süredir gündemi meşgul eden isimlerden.

Koç Holding’de uzun yıllar üst düzey yöneticilik görevinde bulunan, 1967 yılında Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evlenen İnan Kıraç, son evliliği ve sağlık sorunları nedeniyle gündemde. 2020 yılında Suna Kıraç’ın hayatını kaybetmesinin ardından İnan Kıraç, 2024 yılında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile sağlık raporu alarak evlendi. 88 yaşındaki İnan Kıraç’ın yaptığı bu evlilik kızı İpek Kıraç’tan veto yedi. 

İpek Kıraç, babasının akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine vasi atanmasını ve evliliğin geçersiz sayılması için mahkemenin yolunu tuttu. Uzun süredir devam eden mahkeme sürecinde geçen aylarda karar çıktı. 

Adli Tıp Kurumu’nda değerlendirilen İnan Kıraç’a demans teşhisi konuldu. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini vurguladı.

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İddia: Emine Alangoya hemşireleri içeri almadı, İnan Kıraç’ı 1 hafta içinde üç kente götürdü.

İddia: Emine Alangoya hemşireleri içeri almadı, İnan Kıraç’ı 1 hafta içinde üç kente götürdü.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre İnan Kıraç ile ilgili flaş gelişme yaşandı. İddialara göre ağır demans hastası olan Kıraç’ın bakımı için Koç Üniversitesi Hastanesi’nden görevlendirilen hemşireler evine giderek sağlık durumunu kontrol edecekti. Ancak ilk kez 2 Mayıs’ta eve giden hemşireler o tarihten bu yana Emine Alangoya tarafından eve alınmadı. Hemşireler bu konuda tutanak tuttu. 

Bir başka iddiaya göre ise Emine Alangoya İnan Kıraç’ı adeta kaçırdı. Kıraç, Alangoya tarafından 1 haftada Bodrum’a oradan İstanbul’a ardından Antalya’ya götürüldü.

İnan Kıraç’ın vasileri Emine Alangoya hakkında uzaklaştırma başvurusunda bulundu.

İnan Kıraç’ın vasileri Emine Alangoya hakkında uzaklaştırma başvurusunda bulundu.

Yaşanan bu olay üzerine İnan Kıraç'a vasi olarak atanan avukatlar uzaklaştırma kararı için harekete geçti. 

Avukat Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin Emine Alangoya hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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futboltopu20

😀😝😛😂🤣😜😁😃😄😆😅😝😛

futboltopu20

rahmi koç 95 yaşında onun akıl sağlığı nasıl acaba

futboltopu20

karısı 2020 yılında öldü elini daha çabuk tutsaydın keşke evlenmek için