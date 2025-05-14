Bomba İddia: Yeni Eşi İnan Kıraç’ı Kaçırdı! Avukatlar Uzaklaştırma Kararı İçin Hareke Geçti

Koç Holding’de uzun yıllar üst düzey yöneticilik görevinde bulunan, 1967 yılında Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evlenen İnan Kıraç, son evliliği ve sağlık sorunları nedeniyle gündemde. 2020 yılında Suna Kıraç’ın hayatını kaybetmesinin ardından İnan Kıraç, 2024 yılında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile sağlık raporu alarak evlendi. 88 yaşındaki İnan Kıraç’ın yaptığı bu evlilik kızı İpek Kıraç’tan veto yedi.

İpek Kıraç, babasının akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle kendisine vasi atanmasını ve evliliğin geçersiz sayılması için mahkemenin yolunu tuttu. Uzun süredir devam eden mahkeme sürecinde geçen aylarda karar çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nda değerlendirilen İnan Kıraç’a demans teşhisi konuldu. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini vurguladı.