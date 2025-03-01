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Adli Tıp Kurumu'ndan İş İnsanı İnan Kıraç'a Şok: Vasi Atanmasına Karar Verdi

Adli Tıp Kurumu'ndan İş İnsanı İnan Kıraç'a Şok: Vasi Atanmasına Karar Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.03.2025 - 11:45

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı gizli evlilikle kızı İpek Kıraç ile davalık olmuştu. Türkiye'nin en zenginlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi için mahkemenin yolunu tutmuş ve vasi atanmasını talep etmişti. 

Adli tıp Kurumu'ndan (ATK) İnan Kıraç'a şok karar verildi. ATK, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini belirtti.

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İş insanı İnan Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile gizli şekilde evlendi.

İş insanı İnan Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile gizli şekilde evlendi.

Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olan kızı İpek Kıraç ise 87 yaşındaki babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek vasi tayin edilmesini talep etti.

Mahkeme 87 yaşındaki İnan Kıraç’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etmişti.

Mahkeme 87 yaşındaki İnan Kıraç’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etmişti.

Babasının maddi-manevi olarak korunması ve kısıtlanması amacıyla dava açan İpek Kıraç, aynı zamanda evliliğin iptalini de istemişti. 

Dava kapsamında mahkeme İnan Kıraç’ı Adli tıp Kurumu’na sevk etmişti.

İnan Kıraç, ilk randevusuna gitmedi. İkinci randevuya gitmeseydi polis zoruyla götürülecekti.

İnan Kıraç, ilk randevusuna gitmedi. İkinci randevuya gitmeseydi polis zoruyla götürülecekti.

Mahkeme Kıraç’ın 5 Şubat’ta ATK’ya gitmesine karar verdi. Ancak Kıraç bu randevuya gitmedi. ATK ikinci randevu tarihini 26 Şubat olarak belirledi. Eğer Kıraç bu randevuya gitmeseydi polis zoruyla götürülecekti.

Adli Tıp Kurumu kararını verdi: “Vasi atansın”

Adli Tıp Kurumu kararını verdi: “Vasi atansın”

Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç hakkında kararını verdi. Kurum, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Kuzey

dayimin kafasi calismiyor ama masallah akli hala cukunde.

Kerem Senol

adamın tüm mal varlığına çökecekler belli oldu.

Kuzey

adamin tum mal varligina cokulmesine engel oluyorlar diyelim istersen