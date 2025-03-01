Adli Tıp Kurumu'ndan İş İnsanı İnan Kıraç'a Şok: Vasi Atanmasına Karar Verdi

Ünlü iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı gizli evlilikle kızı İpek Kıraç ile davalık olmuştu. Türkiye'nin en zenginlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi için mahkemenin yolunu tutmuş ve vasi atanmasını talep etmişti.

Adli tıp Kurumu'ndan (ATK) İnan Kıraç'a şok karar verildi. ATK, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini belirtti.