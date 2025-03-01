Adli Tıp Kurumu'ndan İş İnsanı İnan Kıraç'a Şok: Vasi Atanmasına Karar Verdi
Adli Tıp Kurumu'ndan İş İnsanı İnan Kıraç'a Şok: Vasi Atanmasına Karar Verdi
Ünlü iş insanı İnan Kıraç, 87 yaşında yaptığı gizli evlilikle kızı İpek Kıraç ile davalık olmuştu. Türkiye'nin en zenginlerinden biri olan İpek Kıraç, babasının akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi için mahkemenin yolunu tutmuş ve vasi atanmasını talep etmişti.
Adli tıp Kurumu'ndan (ATK) İnan Kıraç'a şok karar verildi. ATK, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini belirtti.
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İş insanı İnan Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile gizli şekilde evlendi.
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Mahkeme 87 yaşındaki İnan Kıraç’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etmişti.
İnan Kıraç, ilk randevusuna gitmedi. İkinci randevuya gitmeseydi polis zoruyla götürülecekti.
Adli Tıp Kurumu kararını verdi: “Vasi atansın”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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dayimin kafasi calismiyor ama masallah akli hala cukunde.
iyi olmuş
adamın tüm mal varlığına çökecekler belli oldu.
adamin tum mal varligina cokulmesine engel oluyorlar diyelim istersen