87 Yaşında Rapor Alarak Evlenen İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’na Gitmezse Polis Zoruyla Götürülecek

Uzun yıllar Koç Holding’te yöneticilik yapan ve Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evlilik gerçekleştiren 87 yaşındaki İnan Kıraç, geçen aylarda yeniden evlendi. Kıraça Holding sahibi İnan Kıraç’ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı gizli evlilik sonucunda kızı İpek Kıraç, hukuki yollara başvurmuştu.

2.5 milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi olan İpek Kıraç, babasının maddi ve manevi olarak korunması, kısıtlanmasını talep ederek vasi atanmasını istemişti.

İnan Kıraç, akli melekelerinin yerinde olduğuna dair rapor verilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre Kıraç, Adli Tıp Kurumu’na gitmezse polis zoruyla götürülecek.

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