onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
87 Yaşında Rapor Alarak Evlenen İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’na Gitmezse Polis Zoruyla Götürülecek

87 Yaşında Rapor Alarak Evlenen İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’na Gitmezse Polis Zoruyla Götürülecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2025 - 16:37

Uzun yıllar Koç Holding’te yöneticilik yapan ve Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evlilik gerçekleştiren 87 yaşındaki İnan Kıraç, geçen aylarda yeniden evlendi. Kıraça Holding sahibi İnan Kıraç’ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı gizli evlilik sonucunda kızı İpek Kıraç, hukuki yollara başvurmuştu.

2.5 milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi olan İpek Kıraç, babasının maddi ve manevi olarak korunması, kısıtlanmasını talep ederek vasi atanmasını istemişti. 

İnan Kıraç, akli melekelerinin yerinde olduğuna dair rapor verilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre Kıraç, Adli Tıp Kurumu’na gitmezse polis zoruyla götürülecek.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

87 yaşındaki İnan Kıraç’ın geçen aylarda 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı gizli evlilik kızı İpek Kıraç tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

87 yaşındaki İnan Kıraç’ın geçen aylarda 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı gizli evlilik kızı İpek Kıraç tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İnan Kıraç, Vehbi Koç’un kızı Suna Koç ile 1967 yılında evlendi. Çift bu evliliklerinde bir kız çocuğu evlat edindiler. İpek adını verdikleri kız çocuğu şimdi Türkiye’nin en zengin ikinci kişisi. 

2020’de hayatını kaybeden Suna Kıraç, Koç Holding hisselerini İpek Kıraç’a bırakmıştı. İnan Kıraç ise kızına karşı dava açarak mirasın bir bölümünü talep etmişti.

İnan Kıraç’ın İpek Kıraç’a açtığı miras davasıyla birlikte ikilinin arası açıldı, hatta evlatlıktan reddetme noktasına geldi.

İnan Kıraç’ın İpek Kıraç’a açtığı miras davasıyla birlikte ikilinin arası açıldı, hatta evlatlıktan reddetme noktasına geldi.

İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç’ı mirasından men etti ve öldüğü takdirde tüm mal varlığını kurduğu yeni vakfın üzerine geçirdi. Bu vakfın yönetimine de yıllardır Koş Holding’in finans işlerine bakan Emine Alangoya’yı geçirmişti.

İnan Kıraç, 2024 yılında Emine Alagonya ile evlendikten sonra kızı İpek Kıraç, dava açtı.

İnan Kıraç, 2024 yılında Emine Alagonya ile evlendikten sonra kızı İpek Kıraç, dava açtı.

İpek Kıraç, İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle dava açtı. Açtığı davada babasının maddi ve manevi olarak korunması ve kısıtlanması amacıyla vasi atanmasını talep etti.

Davaların ardından evliliğin iptalini talep etti.

Adli Tıp Kurumu randevusuna gitmedi, ikinci randevu 26 Şubat’ta.

Adli Tıp Kurumu randevusuna gitmedi, ikinci randevu 26 Şubat’ta.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre 5 Şubat’ta Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) rapor almak için randevusuna gitmeyen İnan Kıraç’ın 26 Şubat’ta yeniden ATK randevusu olduğu öğrenildi. 

Kaynak

İkinci randevuya da gitmezse polis zoruyla götürülecek.

İkinci randevuya da gitmezse polis zoruyla götürülecek.

Habere göre İnan Kıraç bir kez daha Adli Tıp Kurumu randevusuna gitmezse polis zoruyla götürülecek ve kendisine vasi atanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın