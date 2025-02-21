87 Yaşında Rapor Alarak Evlenen İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’na Gitmezse Polis Zoruyla Götürülecek
Uzun yıllar Koç Holding’te yöneticilik yapan ve Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evlilik gerçekleştiren 87 yaşındaki İnan Kıraç, geçen aylarda yeniden evlendi. Kıraça Holding sahibi İnan Kıraç’ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı gizli evlilik sonucunda kızı İpek Kıraç, hukuki yollara başvurmuştu.
2.5 milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci ismi olan İpek Kıraç, babasının maddi ve manevi olarak korunması, kısıtlanmasını talep ederek vasi atanmasını istemişti.
İnan Kıraç, akli melekelerinin yerinde olduğuna dair rapor verilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre Kıraç, Adli Tıp Kurumu’na gitmezse polis zoruyla götürülecek.
87 yaşındaki İnan Kıraç’ın geçen aylarda 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı gizli evlilik kızı İpek Kıraç tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
İnan Kıraç’ın İpek Kıraç’a açtığı miras davasıyla birlikte ikilinin arası açıldı, hatta evlatlıktan reddetme noktasına geldi.
İnan Kıraç, 2024 yılında Emine Alagonya ile evlendikten sonra kızı İpek Kıraç, dava açtı.
Adli Tıp Kurumu randevusuna gitmedi, ikinci randevu 26 Şubat’ta.
İkinci randevuya da gitmezse polis zoruyla götürülecek.
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