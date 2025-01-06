İpek Kıraç, Babası İnan Kıraç’ın Evliliğinin İptali İçin Mahkemeye Başvurdu
İpek Kıraç, Babası İnan Kıraç’ın Evliliğinin İptali İçin Mahkemeye Başvurdu
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/ipek...
İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evlenmesiyle ilgili karşı hamlesini yaptı. Ünlü iş kadını, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’nde dava açtı.
İşte Patronlar Dünyası’nda yer alan haberin detayları…
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İş insanı İnan Kıranç, 2024 yılının sonlarında Emine Alangoya ile dünyaevine girdi.
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Bu evlilik sonrası İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın “akli melekelerinin yerinde olmadığı” gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. İpek Kıraç, bu kez de İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne “evliliğin iptali” talebiyle dava açtı.
İpek Kıraç, mahkemeye sunduğu dilekçede, 87 yaşındaki babası İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını ve bu durumun kullanılarak evliliğin gerçekleştiğini ileri sürdü.
Dilekçede, İnan Kıraç’ın evlilik öncesinde aldığı “akıl sağlığı yerindedir” raporunun düzmece olduğu belirtilerek, İnan Kıraç’ın raporun verildiği Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne gerçekten gidip gitmediğinin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmesi ve telefonuna ait HTS kayıtlarının araştırılması talep edildi.
İş insanı İnan Kıraç, Koç Holding’in eski muhasebe müdürü Emine Alangoya ile 20 Aralık 2024 tarihinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün makam odasında gizlice evlenmişti. 75 yaşındaki Emine Alangoya, bu evlilikle dördüncü kez dünya evine girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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