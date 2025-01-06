Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümü Öncesi Bomba Açıklamalar: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından Final İçin Olay Sözler
Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümü Öncesi Bomba Açıklamalar: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından Final İçin Olay Sözler
Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yılbaşı haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Her bölümü ile adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Nilay’a hayat veren Feyza Civelek verdiği röportajda dizinin finaliyle ilgili bomba açıklamalar yaptı.
“Sürpriz bir son sizi bekliyor” diyen Civelek, “Bütün izleyicileri şoke edecek. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey bekliyor' açıklamasında bulundu.
İşte Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in açıklamaları…
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Başrollerinde Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle izleyicilerini meraklandırdı.
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Yılbaşı arasından önce ekrana gelen son bölümde Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem, herkesin bir arada olduğu yılbaşı eğlencesinin gerçekleştiği mekanı ateşe vermiş ve 4 kişinin yangında hayatını kaybettiği belirtilmişti.
İzleyiciler dizinin finalinde neler olacağını merak ederken, Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek dikkat çeken bir açıklama yaptı.
2. Sayfa'nın sorularını cevaplayan ünlü oyuncu Feyza Civelek, "Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey bekliyor" ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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