Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümü Öncesi Bomba Açıklamalar: Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından Final İçin Olay Sözler

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yılbaşı haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Her bölümü ile adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Nilay’a hayat veren Feyza Civelek verdiği röportajda dizinin finaliyle ilgili bomba açıklamalar yaptı.

“Sürpriz bir son sizi bekliyor” diyen Civelek, “Bütün izleyicileri şoke edecek. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey bekliyor' açıklamasında bulundu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in açıklamaları…