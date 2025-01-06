Kandıralı Ferdi’nin Neden Tutuklandığı Ortaya Çıktı: Hırsızlık!
Kandıralı Ferdi’nin Neden Tutuklandığı Ortaya Çıktı: Hırsızlık!
Sosyal medyada 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen geçtiğimiz günlerde tutuklandı. 28 yaşındaki Ferdi Gülezen'in neden tutuklandığı ortaya çıktı.
Kandıralı Ferdi’nin 3 yıl 5 ay 20 gün ceza almasına neden olan suçun yaralama olduğu belirtilmiş ancak asıl sebebin 2018 yılında karıştığı bir hırsızlık olayı olduğu belirtildi.
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Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve Kandıralı Ferdi lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
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Tutuklandıktan sonra Kandıra Adliyesi’nde sinir krizi geçirirken Kandıralı Ferdi, güçlükle sakinleştirildi.
Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanarak Kandıra Açık Ceza İnfaz Kurumu T1 Ceza İnfaz Kurumu’na yerleştirilen Kandıralı Ferdi’nin neden tutuklandığı ortaya çıktı.
Özgür Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre; 18 yaşından önce de çeşitli suçlara bulaştığı öğrenilen Kandıralı Ferdi’nin 3 yıl 5 ay 20 gün ceza almasına neden olan suçun ise 2018 yılında karıştığı bir hırsızlık olayı olduğu belirtildi.
Yanında bulunan küçük bir çocukla vatandaşların eşyalarını çaldığı öğrenilen Kandıralı Ferdi’den 3 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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