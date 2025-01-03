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Kandıralı Ferdi Kimdir? Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Neden Tutuklandı?

Kandıralı Ferdi Kimdir? Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Neden Tutuklandı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 17:16

Yanlış söylediği şarkılarla fenomen haline gelen Kandıralı Ferdi'nin tutuklandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Kandıralı Ferdi'nin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Kandıralı Ferdi kimdir, gerçek adı ne ve neden tutuklandı? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Kandıralı Ferdi Kimdir?

Kandıralı Ferdi Kimdir?

Kandıralı Ferdi'nin gerçek adı Ferdi Gülezen'dir. Kandıralı Ferdi, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşamaktadır. Şarkıları kendine özgü bir şekilde yanlış söyleyerek sosyal medyada ciddi popülerlik kazanmıştır. 27 yaşındaki Kandıralı Ferdi, kendini 'sıfır dil bilen adam' ve 'şarkıları unutturan adam' olarak tanıtmaktadır.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla Instagram'da 200 binden fazla takipçiye ulaşan Kandıralı Ferdi, özellikle ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı yayınla dikkat çekmiş ve adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla Instagram'da 200 binden fazla takipçiye ulaşan Kandıralı Ferdi, özellikle ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı yayınla dikkat çekmiş ve adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

Kandıralı Ferdi Neden Tutuklandı?

Kandıralı Ferdi Neden Tutuklandı?

Kandıralı Ferdi olarak bilinen Ferdi Gülezen, 3 Ocak 2025 tarihinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Karıştığı bir kavga nedeniyle sevk edildiği adliyede tutuklanan Kandıralı Ferdi'nin 3 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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