Kandıralı Ferdi Kimdir? Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Neden Tutuklandı?

Yanlış söylediği şarkılarla fenomen haline gelen Kandıralı Ferdi'nin tutuklandığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Kandıralı Ferdi'nin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Kandıralı Ferdi kimdir, gerçek adı ne ve neden tutuklandı? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.