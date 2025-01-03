Sosyal Medya Fenomeni Kandıralı Ferdi Tutuklandı
Sosyal Medya Fenomeni Kandıralı Ferdi Tutuklandı
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesiyle fenomen haline gelen Kandıralı Ferdi gözaltına alınıp tutuklandı. Ferdi Gülezen’in karıştığı bir kavga nedeniyle 3 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.
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Gülezen bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Kandıralı Ferdi sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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