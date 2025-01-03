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Sosyal Medya Fenomeni Kandıralı Ferdi Tutuklandı

Sosyal Medya Fenomeni Kandıralı Ferdi Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 16:41

Şarkıları yanlış söylemesiyle tanınan ve fenomen haline gelen Kandıralı Ferdi, tutuklandı. 28 yaşındaki Ferdi Gülezen’in karıştığı bir kavga nedeniyle ‘yaralama’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Gülezen bugün gözaltına alınarak tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesiyle fenomen haline gelen Kandıralı Ferdi gözaltına alınıp tutuklandı. Ferdi Gülezen’in karıştığı bir kavga nedeniyle 3 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesiyle fenomen haline gelen Kandıralı Ferdi gözaltına alınıp tutuklandı. Ferdi Gülezen’in karıştığı bir kavga nedeniyle 3 yıl 6 aylık hapis cezası onandı.

Gülezen bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Kandıralı Ferdi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gülezen bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Kandıralı Ferdi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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