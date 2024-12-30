Devrim Özkan Kimdir? Ünlü Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira Neden Ayrıldı?

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan oyuncu Devrim Özkan, programda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile neden ayrıldıklarını da açıklayan Özkan, kısa sürede gündeme oturdu. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Devrim Özkan'ın hayatı ve oynadığı diziler hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyuncu Devrim Özkan ile Torreira neden ayrıldı? Aradığınız soruların cevabını burada bulabilirsiniz.