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Devrim Özkan Kimdir? Ünlü Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira Neden Ayrıldı?

Devrim Özkan Kimdir? Ünlü Oyuncu Devrim Özkan ile Lucas Torreira Neden Ayrıldı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 09:01

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan oyuncu Devrim Özkan, programda önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile neden ayrıldıklarını da açıklayan Özkan, kısa sürede gündeme oturdu. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Devrim Özkan'ın hayatı ve oynadığı diziler hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyuncu Devrim Özkan ile Torreira neden ayrıldı? Aradığınız soruların cevabını burada bulabilirsiniz.

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Devrim Özkan Kimdir?

Devrim Özkan Kimdir?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan Özkan, lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nda tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında başlayan oyuncu Devrim Özkan, ilk kez Rüya adlı diziyle televizyon ekranlarında boy gösterdi. Performansıyla olumlu eleştiriler alan güzel oyuncu, daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin başta olmak üzere birden fazla yapımda rol aldı.

Devrim Özkan Oynadığı Diziler

Devrim Özkan Oynadığı Diziler

Devrim Özkan ile Lucas Torreira Neden Ayrıldı?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira Neden Ayrıldı?

İbrahim Selim ile Bu Gece programında son ilişkisi hakkında sorulan soruya cevap veren Devrim Özkan, 'Hayatında ne kadar çok seversen sev bir insanı, hiçbir zaman o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. Yani o haddi, birine verecek kadar sevgini gösterme. Bunu öğrendim.' diyerek Torreira ile ayrılık sebebini açıkladı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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