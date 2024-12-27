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Ece Bayrak Kimdir? Burak Çelik'le Evlenen Ece Bayrak Hakkında Merak Edilenler

Ece Bayrak Kimdir? Burak Çelik'le Evlenen Ece Bayrak Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 12:09

NOW'ın sevilen dizisi ''Hudutsuz Sevda''da Kaan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Çelik, sevgilisi Ece Bayrak ile Karadağ’da dünyaevine girdi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ece Bayrak'ın kim olduğunu ve ne iş yaptığını merak ediyor.

Peki, Ece Bayrak kimdir, mesleği ne? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Ece Bayrak Kimdir?

Ece Bayrak Kimdir?

Ece Bayrak'ın menajerlik yaptığı biliniyor. Yaklaşık bir senedir ünlü oyuncu Burak Çelik'le beraber olan Ece Bayrak'ın özel hayatına ilişkin pek fazla bilgi bulunmuyor. Instagram’da yaklaşık 40 bin takipçisi olan Bayrak, sosyal medyayı oldukça yoğun kullanıyor. Ayrıca Ece Bayrak'ın Sıla Türkoğlu, Cemre Baysel, Hazal Subaşı, İlayda Alişan ve Aytaç Şaşmaz gibi ünlü isimlerle birlikte çalıştığı söyleniyor.

Ece Bayrak Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne?

Ece Bayrak Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne?

Burak Çelik'le dünyaevine giren Ece Bayrak menajerlik yapmaktadır. Bugüne kadar birden fazla yapımın cast çalışmalarında görev alan ve birden fazla oyuncuyla çalışan Bayrak, başarılı bir menajer olarak biliniyor. Uzun süredir beraberliklerini devam ettiren Burak Çelik-Ece Bayrak çifti, evlilikle taçlanlandırdıkları birliktelikleriyle geçmişte de gündeme gelmişti.

Burak Çelik Evlendi mi?

Burak Çelik Evlendi mi?

Daha önceden rol aldığı 'Karagül', 'Hayat Sevince Güzel', 'Deli Aşk', 'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel', 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Çelik, sevgilisi Ece Bayrak'a geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklifi etmişti. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran mutlu çift, Karadağ'da dünyaevine girdi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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