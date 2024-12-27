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Mustafa Yeneroğlu Kimdir? DEVA Partisi'nden Neden İstifa Etti?

Mustafa Yeneroğlu Kimdir? DEVA Partisi'nden Neden İstifa Etti?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 08:46

DEVA Partisi kurucu üyelerinden biri olan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Mustafa Yeneroğlu'nun hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Mustafa Yeneroğlu kimdir, kaç yaşında ve partisinden neden istifa etti? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Mustafa Yeneroğlu Kimdir?

Mustafa Yeneroğlu Kimdir?

DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden olan Mustafa Yeneroğlu 1975 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Doğumundan bir yıl sonra ailesi Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Üniversite eğitimini Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak buradan mezun olan Mustafa Yeneroğlu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı. 

2015 ve 2018 yıllarında AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. DEVA Partisi kuruluşunda yer aldı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra partisinden ayrıldığını açıklayan Mustafa Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mustafa Yeneroğlu Neden Gündem Oldu?

Mustafa Yeneroğlu Neden Gündem Oldu?

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınladı ve birtakım sebepler sıralayarak partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bu paylaşımın ardından Mustafa Yeneroğlu kısa sürede gündem oldu.

Mustafa Yeneroğlu Neden İstifa Etti?

Mustafa Yeneroğlu Neden İstifa Etti?

DEVA Partisi kurucu üyelerinden biri olan Mustafa Yeneroğlu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Mustafa Yeneroğlu istifa nedenini uzun bir açıklamayla duyurmakla birlikte, parti içindeki temel sorunların seçimlerden sonra giderek kronikleştiğini ve yaşanan sorunların partinin kuruluşundaki iddialarını taşımaktan uzak bir noktaya taşıdığını dile getirdi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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