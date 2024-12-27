Mustafa Yeneroğlu Kimdir? DEVA Partisi'nden Neden İstifa Etti?

DEVA Partisi kurucu üyelerinden biri olan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Mustafa Yeneroğlu'nun hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki, Mustafa Yeneroğlu kimdir, kaç yaşında ve partisinden neden istifa etti? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.