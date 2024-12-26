Rıza Kalkavan Kimdir? Billur Kalkavan'ın Kardeşi Sahte Alkolden mi Hayatını Kaybetti?
Rıza Kalkavan Kimdir? Billur Kalkavan'ın Kardeşi Sahte Alkolden mi Hayatını Kaybetti?
2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi ve iş insanı Rıza Kalkavan'dan sevenlerini yasa boğan acı haber geldi. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi Rıza Kalkavan'ın hayatını araştırmaya başladı.
Peki, Rıza Kalkavan kimdir, neden öldü?
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Rıza Kalkavan Kimdir?
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