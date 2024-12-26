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Rıza Kalkavan Kimdir? Billur Kalkavan'ın Kardeşi Sahte Alkolden mi Hayatını Kaybetti?

Rıza Kalkavan Kimdir? Billur Kalkavan'ın Kardeşi Sahte Alkolden mi Hayatını Kaybetti?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 10:15

2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi ve iş insanı Rıza Kalkavan'dan sevenlerini yasa boğan acı haber geldi. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi Rıza Kalkavan'ın hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Rıza Kalkavan kimdir, neden öldü?

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Rıza Kalkavan Kimdir?

Rıza Kalkavan Kimdir?

İş insanı Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşidir. Babası Nâzım Kalkavan'ın ikinci evliliğini yaptığı Nuyan Germiyanoğlu’yla olan evliliğinden Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi. 

Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alıyordu. 59 yaşında hayatını kaybeden Rıza Kalkavan, dedesiyle aynı ismi taşıyordu.

Rıza Kalkavan Olayı Ne?

Rıza Kalkavan Olayı Ne?

İddialara göre, Ortaköy'deki bir işletmeden satın aldığı alkollü içkiyi akşam yemeğinde tüketen Rıza Kalkavan aniden fenalaştı. İlk olarak görme kaybı yaşayan iş insanı, yakınları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. 

Yoğun bakıma alınan Kalkavan, tüm müdahalelere karşın bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Rıza Kalkavan'ın ölüm nedeni ise henüz kesinleşmedi. Kalkavan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Rıza Kalkavan Neden Öldü?

Rıza Kalkavan Neden Öldü?

Çıkan haberlerde sahte alkol aldığı aktarılan Rıza Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir arkadaşı Kalkavan'ın Ortaköy'de 30 kilo votka aldığını ifade ederken, diğer arkadaşı ise Kalkavan'ın maddi problemleri nedeniyle bir süredir sahte içki içtiğini söyledi.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Gazeteci Asena Özkan ise yaptığı paylaşımda, 'Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler.'' ifadelerine yer verdi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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