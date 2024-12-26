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Billur Kalkavan’ın Kardeşi Rıza Kalkavan Sahte İçkiden Hayatını Kaybetti

Billur Kalkavan’ın Kardeşi Rıza Kalkavan Sahte İçkiden Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.12.2024 - 09:20

2022 yılında hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş insanı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Rıza Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

Rıza Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

Patronlar Dünyası'na konuşan iki arkadaşı da bu iddiayı dile getirdi. Arkadaşlarından biri Kalkavan'ın Ortaköy'de 30 kilo votkayı 6 bin liraya aldığını belirtirken, diğer arkadaşı ise Kalkavan'ın maddi problemleri nedeniyle bir süredir sahte içki içtiğini söyledi.

Patronlar Dünyası'na konuşan iki arkadaşı da bu iddiayı dile getirdi. Arkadaşlarından biri Kalkavan'ın Ortaköy'de 30 kilo votkayı 6 bin liraya aldığını belirtirken, diğer arkadaşı ise Kalkavan'ın maddi problemleri nedeniyle bir süredir sahte içki içtiğini söyledi.

Rıza Kalkavan'ın ablası Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rıza Kalkavan'ın ablası Billur Kalkavan 15 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri sebebiyle 59 yaşında hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde; sahte alkolden dolayı İstanbul'da 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz günlerde; sahte alkolden dolayı İstanbul'da 37 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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