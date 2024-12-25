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Osman Sezener Kimdir? MasterChef Türkiye'ye Konuk Olan Şef Osman Sezener Hakkında Merak Edilenler

Osman Sezener Kimdir? MasterChef Türkiye'ye Konuk Olan Şef Osman Sezener Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 22:15

MasterChef Türkiye'nin 25 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümüne Şef Osman Sezener konuk oluyor. Michelin Yıldızı da alan Osman Sezener hakkında araştırmalar hız kazandı. Pek çok kişi Sezener'in hayatını ve çalışmalarını merak ediyor.

Peki, Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aradığınız soruların cevabı bu içeriğimizde!

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Osman Sezener Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Osman Sezener Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

M. Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra yiyecek-içecek sektörüyle ilgilendi ve ailesinin yanına gitmeye karar verdi. Üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde başladı ve hemen ardından New York-Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı. 

Yarı Alman yarı Girit köklerinin yardımıyla bu sektörün kendisine verdiklerini harmanlayabileceği düşüncesiyle mesleğe farklı bir soluk getirmek için adım attı. Gastronomi kariyerine büyük başarılarla devam eden Sezener, Dünya Aşçılar Birliği başta olmak üzere birçok kuruluşa üye oldu.

Osman Sezener Nerelerde Çalıştı?

Osman Sezener Nerelerde Çalıştı?

Mesleğini severek yapan Osman Sezener, eğitim hayatının yanı sıra sektörde deneyim kazanmak için Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalışma fırsatı buldu. 

Çocukluğundan bu yana yaptığı yurt içi ve yurt dışı gezilerinde sokak yemekleri ile tanışan Sezener, iyi restoranlarda yediği yemekler sayesinde damağını ve bakış açısını geliştirdi. 

Eğitimin sadece okulda olmadığının bilincinde olan ünlü şef, yaşadığı topraklarda yetişen malzemeleri, hikayesi olan insanların tarifleri ve farklı dokulara sahip coğrafyaların hazinelerini kendisine ilke edindi.

Osman Sezener'in Michelin Yıldızı Var mı?

Osman Sezener'in Michelin Yıldızı Var mı?

Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden Osman Sezener, Michelin Yıldızı alma başarısı gösterdi. Daha önce GQ Men ödüllerinde yılın şefi ödülünü alan Sezener, dünyada ilk kez Türk mutfağını fine dining alanında İstanbul dışına taşıyan isimlerden biri oldu. 

İzmir ve Bodrum'daki 3 restoranıyla Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde de yer almayı başaran başarılı şefin işlettiği Urla ve Bodrum'daki iki restoranı birer 'yıldız' ile işaretlendi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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