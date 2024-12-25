Osman Sezener Kimdir? MasterChef Türkiye'ye Konuk Olan Şef Osman Sezener Hakkında Merak Edilenler

Ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden Osman Sezener, Michelin Yıldızı alma başarısı gösterdi. Daha önce GQ Men ödüllerinde yılın şefi ödülünü alan Sezener, dünyada ilk kez Türk mutfağını fine dining alanında İstanbul dışına taşıyan isimlerden biri oldu.

İzmir ve Bodrum'daki 3 restoranıyla Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde de yer almayı başaran başarılı şefin işlettiği Urla ve Bodrum'daki iki restoranı birer 'yıldız' ile işaretlendi.