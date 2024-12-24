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Final Heyecanı Epey Arttı: MasterChef'te Üçüncü Ceketi Kim Kazandı?

Final Heyecanı Epey Arttı: MasterChef'te Üçüncü Ceketi Kim Kazandı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2024 - 00:14

MasterChef Türkiye'de şef ceketleri sahiplerini buluyor. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur'un almasıyla birlikte üçüncü ceket de sahibini buldu. Heyecanın giderek yükseldiği yarışmada finale sayılı günler kaldı. MasterChef'te üçüncü ceketi kim kazandı?

Gelin, birlikte öğrenelim!

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MasterChef Türkiye'de final heyecanı başladı. Yarışmacılar şef ceketlerini kazanmak için kıyasıya mücadeleye başladılar.

MasterChef Türkiye'de final heyecanı başladı. Yarışmacılar şef ceketlerini kazanmak için kıyasıya mücadeleye başladılar.

İlk ceketi kazanan isim Kerem oldu.

İlk ceketi kazanan isim Kerem oldu.

Detaylar:

İkinci ceketin sahibi ise Onur oldu.

İkinci ceketin sahibi ise Onur oldu.

Detaylar:

Üçüncü ceketin sahibi Eda oldu!

Üçüncü ceketin sahibi Eda oldu!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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