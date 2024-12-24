"Ellerim Alçıdaydı!": Esra Erol'a Çıkan Kadın Kocasını Başkasıyla Basınca Şiddet Gösterdiğini İtiraf Etti!

Kocasının kendisini aldattığını söyleyen Beyzanur, Esra Erol'dan yardım istedi. Beyzanur'un itirafı ile stüdyo buz kesti. Beyzanur, kocasını başkasıyla bastığını açıkladı. Esra Erol'a yaptığı itirafta 'Ellerim alçıdaydı. Yeni çıkarıldı.' diyen Beyzanur, kocasını dövdüğünü söyledi. Esra Erol, 'Nasıl yani?' diye sorunca. 'Gerçekten ağzını burnunu kırdım.' diyen Beyzanur, izleyenlerin tepkisini çekti.