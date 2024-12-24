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"Ellerim Alçıdaydı!": Esra Erol'a Çıkan Kadın Kocasını Başkasıyla Basınca Şiddet Gösterdiğini İtiraf Etti!

"Ellerim Alçıdaydı!": Esra Erol'a Çıkan Kadın Kocasını Başkasıyla Basınca Şiddet Gösterdiğini İtiraf Etti!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
24.12.2024 - 16:22

Kocasının kendisini aldattığını söyleyen Beyzanur, Esra Erol'dan yardım istedi. Beyzanur'un itirafı ile stüdyo buz kesti. Beyzanur, kocasını başkasıyla bastığını açıkladı. Esra Erol'a yaptığı itirafta 'Ellerim alçıdaydı. Yeni çıkarıldı.' diyen Beyzanur, kocasını dövdüğünü söyledi. Esra Erol, 'Nasıl yani?' diye sorunca. 'Gerçekten ağzını burnunu kırdım.' diyen Beyzanur, izleyenlerin tepkisini çekti.

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Esra Erol'un dünkü yayınında yine tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay gündeme geldi. Aldatıldığını iddia eden iki çocuk annesi Beyzanur, Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'un dünkü yayınında yine tüm Türkiye'yi şoke eden bir olay gündeme geldi. Aldatıldığını iddia eden iki çocuk annesi Beyzanur, Esra Erol'dan yardım istedi.

Elinde görüntülerle programa katılan Beyzanur, eşini başka bir kadının evinde bastığını söyledi. Günlerdir bu konu ile ilgili tehdit edildiğini belirterek "Sesimi duyurmak istiyorum." dedi.

Elinde görüntülerle programa katılan Beyzanur, eşini başka bir kadının evinde bastığını söyledi. Günlerdir bu konu ile ilgili tehdit edildiğini belirterek "Sesimi duyurmak istiyorum." dedi.

Beyzanur, kocasını bastığı anlarda başka bir kişi onu videoya aldı. O görüntüler de ekranda izleyiciler ile paylaşıldı.

Beyzanur, kocasını bastığı anlarda başka bir kişi onu videoya aldı. O görüntüler de ekranda izleyiciler ile paylaşıldı.

Herkes Beyzanur'un yaşadığı mağduriyete üzülürken Beyzanur'un sözlerinin devamın ettiği itiraf şoke etti.

Herkes Beyzanur'un yaşadığı mağduriyete üzülürken Beyzanur'un sözlerinin devamın ettiği itiraf şoke etti.

"Ellerim alçıdaydı, alçı yeni çıkarıldı." diyen Beyzanur, eşini dövdüğü için ellerinin kırıldığını söyledi.

"Ellerim alçıdaydı, alçı yeni çıkarıldı." diyen Beyzanur, eşini dövdüğü için ellerinin kırıldığını söyledi.
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Esra Erol, "Nasıl yani? Dövdüm, derken abartıyor musun?" diye sorunca Beyzanur, "Ablacım ağzını burnunu kırdım." diye konuştu.

Esra Erol, "Nasıl yani? Dövdüm, derken abartıyor musun?" diye sorunca Beyzanur, "Ablacım ağzını burnunu kırdım." diye konuştu.

O sırada izleyicilerin tepkisini çeken Beyzanur'un bu itirafı ile ilgili Esra Erol, "Şiddetin her türlüsü hoş karşılanamaz." diye konuştu.

O sırada izleyicilerin tepkisini çeken Beyzanur'un bu itirafı ile ilgili Esra Erol, "Şiddetin her türlüsü hoş karşılanamaz." diye konuştu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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